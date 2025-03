La impunidad de los cobardes

Comenta Compartir

Si usted nació en el XX es probable que confunda a Quevedo con un poeta del Siglo de Oro, sacudidor de botarates y tontos. Sepa ... que ya no es así: el verdaderamente célebre es un 'cantante' de trap que el día de lanzamiento de su primer disco consiguió casi 11 millones de reproducciones en Spotify. El mismo número de insultos que me gané en redes sociales a cuenta de un chiste sobre los ripios que escupía el mostrenco y los inmortales versos de don Francisco. Y son ofensas frente a las que no cabe desquite cristiano alguno, escogiendo padrino y pistola que las repare, ya que el anonimato ampara la cobardía de quien las lanza.

El problema de la maldad intrínseca del hombre es tan viejo como el mundo. Platón lo abordó en el mito de Ginges, el pastor que encontró un anillo que le otorgaba el poder de hacerse invisible y, en cuanto tuvo la menor oportunidad, mató a su rey para apoderarse del reino. Para algunos filósofos, la naturaleza humana es justa porque está sujeta a las leyes. Perseveramos en ella porque tememos el castigo, pero cuando el anonimato nos otorga impunidad, lo aprovechamos para hacer el mal. Es una temática también recurrente en literatura. El hombre invisible da rienda suelta a sus más bajos instintos, como nos enseñaron H.G. Wells, J.R.R. Tolkien y Eça de Queirós. En una novela de este último, el diablo tentaba a un humilde escribiente para que tocara una campanilla que haría morir a un desconocido mandarín en el otro extremo del mundo, a cambio de heredar sus fabulosas riquezas. Aun conscientes de nuestros actos, el barniz ético se cuartea con rapidez cuando confiamos en quedar exentos de castigo alguno. En el 'Ensayo sobre la ceguera', Saramago expuso con maestría cómo los usos, costumbres y concepciones colectivas ceden rápidamente ante el anonimato. Y ya sabemos por Umberto Eco que la dictadura de los mediocres se cuece y enriquece en las redes sociales, verdadero anillo de Ginges de nuestro tiempo. En una de ellas se ha puesto de moda escrutar todo tipo de alimentos al microscopio. Ni qué decir tiene que el éxito está en mostrar gérmenes, bichitos y porquería a tutiplén, amañando el vídeo, adulterando el producto y mandando al carajo años de inversión en I+D de la marca en cuestión, buscando el aplauso gratuito a costa de arruinar el prestigio empresarial y condenar al paro a decenas de trabajadores. Y en un caso mediático y aún no resuelto de mi ciudad, usuarios de una red social, a cubierto de perfiles anónimos, pusieron en tela de juicio la honorabilidad de varios funcionarios municipales. Con la verdad cotizando a la baja, el discurso del odio, las injurias y las calumnias están a la orden del día. Si, como afirman los filósofos, el temor al castigo es el único modo de contener las pulsiones humanas, sancionemos de una vez el anonimato que se escuda en las redes sociales. Acabemos con la impunidad de los cobardes.

