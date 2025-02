Impulso a la energía renovable

Comenta Compartir

El acelerado desarrollo de las energías renovables es primordial para avanzar en un ineludible proceso de descarbonización en la lucha contra el calentamiento global. La ... UE aboga por que el 42,5% del consumo de cada país proceda de fuentes limpias en 2030 –el doble del actual en España–, lo que implica un fuerte aumento de la capacidad instalada. El proceso para alcanzar ese ambicioso objetivo tropieza con obstáculos bucrocráticos y con el rechazo social en zonas directamente afectadas por su impacto en la biodiversidad o por cuestiones locales. Una actitud resumida en el lema 'Renovables sí, pero no así' y en su versión 'pero no aquí'. Tan preciso como sensibilizar a la ciudadanía sobre lo que está en juego con la transición energética es conciliar los dispares intereses que la rodean, no siempre fáciles de jerarquizar, y establecer cauces de diálogo y concertación con los agentes implicados. Pero sin olvidar que toda actividad humana deja una huella ambiental, que los parques eólicos y solares tendrán que ser ubicados donde el viento y el sol los hace eficientes, y la conveniencia de armonizar las necesidades económicas, el bienestar social y la mínima afección posible al entorno.

