El «putas y varios» de que hablaba Macarena Orona como partida de gastos a Évole es una expresión que no puede llamar la atención. Sea ... o no hablar por hablar. En el 'caso Mediador' está claro. Las reuniones que empezaban en el Congreso o en la sede de la Guardia Civil acababan en clubes de alterne. Puticlubs es una palabra demasiado bonita como para descartarla. En su auto, la magistrada que ha dejado en libertad a Juan Bernardo Fuentes Curbelo por no pedir la Fiscalía el ingreso en prisión dice que «el perjuicio a la sociedad en general adquiere una relevancia incalculable». Y más: «El ex diputado se prestó a cuantas situaciones le fueron puestas en suerte». La integridad también se mide por la oportunidad de delinquir. La juez de 'Mediador', a propósito del perjuicio a la sociedad, se acerca a lo de Pedro Sánchez una de esas veces que asomó alguna putrefacción del PP: «El impuesto más caro que pagan los ciudadanos es la corrupción».

