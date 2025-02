Comenta Compartir

De cosas chulísimas hemos pasado a «un decreto ley impresionante para ayudar a la gente». Cosas de Yolanda Díaz, la ministra del extraño prestigio. Y no sé si líder de la izquierda a la izquierda del PSOE. Que ahora está en la indefinición. Mira, como ... Franco cuando no quería apoyar el golpe en el 36. ¿Se presenta o no se presenta? Belarrra, la secretaria general, quiere saber. ¿Me voy o no me voy?, que cantaría Celia Gámez en la revista 'S.E. La Embajadora'. Tiene gracia lo del decreto ley impresionante para ayudar a la gente porque cuando a Feijóo se le ocurrió proponer lo de bajar el IVA de los alimentos, Díaz dijo que eso sólo beneficiaba a las grandes distribuidoras. A los asquerosos ricos, que diría Rodríguez Braun. El 17 y el 19 de diciembre decía Yolanda esas cosas muy campanuda. No es lo mismo que vengan del PP o de Pedro Sánchez. Lo que hace pocos días era reaccionario ahora es bueno para la gente. ¿Qué bueno? Impresionante.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Yolanda Díaz