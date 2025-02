El importante papel de la familia

Comenta Compartir

El que haya ganado el PP con mayoría absoluta me ha producido una gran alegría (como a muchísimos andaluces). Y con esta satisfacción no dejo ... de soñar en que un día todos los políticos comprendan el papel tan fundamental que juegan las familias en nuestra sociedad y que hagan todo lo posible para protegerla; sueño con que las instituciones respeten el derecho que tenemos los padres a educar a nuestros hijos conforme a nuestros valores; sueño en el que todos, creyentes o no, podamos expresar libremente nuestra fe en el ámbito público; sueño con el día en que el derecho a vivir de todos los seres humanos sea respetado y protegido, desde la concepción hasta la muerte natural; sueño para que todos los ciudadanos seamos tenidos en cuenta por nuestros representantes en el parlamento; sueño para que todos nos sintamos comprometidos para poder cambiar el mundo desde la base del amor y el respeto. Finalmente sueño para que en nuestra ciudad desaparezca definitivamente la pobreza.

