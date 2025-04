La importancia de la salud mental

Tras casi dos años de pandemia, la salud mental está en el centro del debate social. Demasiado tiempo conviviendo con la incertidumbre y el miedo. ... Mayores y pequeños hemos tenido que acostumbrarnos a convivir con el miedo al coronavirus, a enfermar, a perder a un ser querido o el puesto de trabajo, obligados además al aislamiento en muchas ocasiones. Y todo ello bajo la presencia de bulos e información contradictoria que ha llevado a menudo al desconcierto y al desbordamiento emocional. Si, además, existe un diagnóstico mental, trauma, estrés, trastorno bipolar, el tema se complica aún más. La propia Organización Mundial de la Salud advierte que la próxima epidemia de occidente será la depresión, un trastorno con alto riesgo de suicidio.

Con este panorama se entiende que las consultas de salud mental hayan crecido un 20 por ciento en los adolescentes extremeños, y que la Unidad de Salud Mental de la ciudad esté colapsada. Al igual que los Equipos de Atención Primaria, sus profesionales no dan abasto. No existen recetas mágicas que remedien la situación, pero urge un plan de choque para reforzar la atención y dar respuesta rápida a las necesidades actuales. La dotación presupuestaria que se destina es muy escasa, pero no sólo se necesita dinero, se requiere de más herramientas que incidan en la amalgama de causas que influyen en los daños a la salud mental. Un ejemplo claro es el impacto negativo de Instagram en algunos jóvenes que se angustian y frustran al basar sus iconos en apariencias y en ideales de imagen corporal que nada tienen que ver con la realidad cotidiana. En la región, algún paso se ha dado, y recientemente se ha publicado una guía que puede ser una herramienta útil en las escuelas e institutos. La 'Guía interactiva en prevención de intervención de la conducta suicida en el ámbito educativo' pretende ayudar a los profesores a detectar conductas suicidas y saber actuar ante ellas.

Hay que dejar de estigmatizar la terapia y la salud mental y normalizar el acudir al psicólogo o psiquiatra, y que éstos sean accesibles para los más desfavorecidos. Ocho de cada 10 personas con problemas mentales no tienen empleo, un indicador que nos dice los importante que son los factores socioeconómicos. Pocos se podrían pagar la terapia por sí mismos.