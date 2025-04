La importancia de los límites

Que las normas forman parte de la vida no es nada nuevo. Las hay de todo tipo y las encontramos en distintos lugares: prohibido fumar, ... no permitido el uso del móvil, obligatorio el uso de la mascarilla, STOP. Tampoco es nada nuevo si digo que no todas las personas las cumplen, por el motivo que sea y en el lugar que sea, a pesar de lo que conlleve no respetarlas. Llevado al más alto nivel, incumplir varias de las que hay establecidas, puede derivar en la muerte. Me viene la frase de: a pesar de lo que ponga aquí, o de lo que diga aquella ley, voy a hacer lo que yo quiera y punto.

Y es que eso de que nos prohíban, a pesar de que sea con todo el sentido del mundo, a veces nos lleva precisamente a contradecir y a terminar haciendo lo que nos da la gana, con todas las consecuencias. Y hablo de nosotras, las personas adultas. ¿Por qué alguien adulto, con su cerebro completamente desarrollado, elegiría ir a 200 kilómetros/hora bajo los efectos del alcohol por una autopista? ¿Por qué elegiría estar en la sala de espera de un hospital con el móvil a tope de sonido cuando está prohibido? ¿Por qué alguien elegiría entrar a un centro de salud y no querer ponerse una mascarilla? ¿Por qué alguien elegiría fumarse un cigarro dentro de una discoteca?

¿En qué se convierten algunas personas frente a un: no puedes? El límite de velocidad es infranqueable. Lo dice la ley. En cambio, sí que puedes beber alcohol, pero no cuando vayas a conducir. También puedes usar tu teléfono móvil al volumen que estimes conveniente, pero no en un hospital. También puedes ir sin mascarilla, pero no estar sin ella en los centros de salud. Y por supuesto que puedes fumar, pero no en una discoteca.

Por este sí puedes, encerrado tras todo lo anterior, me gusta más hablar de límites. Hablar en positivo, ayuda a ver la vida con otro sentido y percepción. Por ejemplo, cuando trato con los progenitores el tema de la crianza, y les ayudo a calcular la cantidad de «noes» que pronuncian al cabo del día, suelen abrumarse: no saltes, no corras, no cantes, etc. Y añaden eso de: «No sé cuántas veces se lo tengo que repetir, porque lo sigue haciendo».

Y cuando les pregunto si quieren criar a un hijo que no salte, que no corra o que no cante, me responden que no, que lo que no quieren es que salte en el sofá, que corra por el pasillo o que cante cuando su hermano pequeño está dormido.

¿Y si probamos entonces a decir lo que sí puede hacer y donde? Puedes saltar en el patio, puedes correr en el parque y puedes cantar cuando estemos todos despiertos.

Esta es una manera de instaurar límites en una crianza en positivo: te digo dónde puedes hacer aquello que te gusta. Y en el momento en que vayan a saltar en el sofá, por ejemplo, se les recuerda, mediante preguntas de curiosidad: ¿recuerdas dónde podías saltar?

A fin de cuentas, en este sentido, no se diferencian mucho de nosotros ¿no? Al menos ellos están aprendiendo, pero nosotros no tenemos excusa.