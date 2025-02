¿A quién le importa el puente de Alcántara?

Con unos 25 años menos que el Coliseo de Roma ahí sigue el puente de Alcántara prestando servicio. Ahora es noticia porque en 12 días ha recibido dos agresiones en sus piedras que no serán romanas, como justifican los técnicos de la Junta, pero que ... son parte de él. En Alcántara sabemos que estos dos golpes pueden ser los más llamativos que se han producido últimamente, pero raro es el año que algún vehículo tiene la suerte de dar en un pretil o en uno de los bolardos, sobre todo viniendo desde dirección Portugal, dando gracias que no cayeran al río. Estos golpes «silenciados» se suelen dar al amanecer, al atardecer o por la noche debido a la nula visibilidad.

Lo peor de todo es el cambio de criterio de estos técnicos que nos traen. Justificaban que los últimos golpes se debían a las obras de ¿mejora? del firme y que hasta que no terminen recibirá alguno más. Y después reducen las medidas a cambiar el peso de los vehículos por el tamaño. El simplismo es escandaloso: como maniobran y golpean, que sean más pequeños, olvidando que hay unas obras de ¿mejora? del firme porque estaba destrozado por el tránsito de vehículos de gran tonelaje, así que en poco tiempo volveremos a tener el estupendo camino de cabras que teníamos. Por cierto, no les he oído nada sobre que el tablero siga siendo un muestrario de canterías de distintas tonalidades marrones y azules.