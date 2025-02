Comenta Compartir

La polémica campaña del Ministerio de Derechos Sociales: '¿A ti qué te importa?' es el desafiante mensaje que lanzan varios padres, presentados en actitudes violentas ... hacia sus hijos. El problema no es el mensaje. ¿Cómo no compartir la idea de que los hijos no son propiedad privada de los adultos y de que a toda la sociedad debe preocuparle la violencia doméstica? El problema es que el Gobierno no pierde ocasión para desautorizar a padres y madres y lanzar mensajes de sospecha hacia la familia. La reforma legal para que las menores aborten sin conocimiento paterno es un ejemplo extremo, pero en absoluto anecdótico.

Cartas a la directora