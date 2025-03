La implicación de la UEx

La Universidad de Extremadura cumple en 2023 sus 50 años de vida y es una de las mejores cosas que le ha pasado nunca a ... esta tierra. Me ha llamado la atención, por eso, que Pedro Fernández Salguero, que el pasado lunes tomaba posesión como nuevo rector, sintiera la necesidad de subrayar que la UEx es una inversión y no un gasto, como si sus miembros aún observaran cierta desconfianza hacia su tarea por parte del resto de la sociedad extremeña.

Como en todo, pueda darse una situación de ignorancia de los demás respecto al trabajo que desarrollan, el de tipo docente el más obvio y, en su día, el más importante por lo que supuso disponer de una Universidad propia para la formación de muchos jóvenes extremeños que, de otro modo, hubieran tenido vedado probablemente su acceso a los estudios superiores, pero no es el único. El éxito de startups nacidas en el seno de la UEx refrendan el desarrollo adquirido antes por grupos de investigación, con contribuciones importantes a sectores estratégicos de la economía regional como el agroalimentario, con el componente innovador ahora como valor añadido.

Si esas aportaciones no se conocen y aún sienten la necesidad de reivindicarse habría que invitar a la propia Universidad a ser autocrítica, y que sus responsables piensen si a veces fallan en demostrar que son una buena inversión y en dar a conocer mejor lo que hacen, y lo que quieren alcanzar en el futuro, sin miedo a ser evaluados. Da la impresión de que en ocasiones la comunidad universitaria se muestra más cómoda en una zona de confort que no le exige dar explicaciones de aquello en lo que está inmersa, y mira con cierto recelo a quien tiene interés por saber de su tarea más de cerca. De modo que para que no se conozcan los posibles déficits o lagunas se prefiere que tampoco se conozcan las virtudes y fortalezas, en un bucle que puede conducir a esa indiferencia o desdén hacia ellos que el rector parecía sugerir.

Huertas al frente del Consejo Social ha sido un soplo de aire para dar un carácter de liderazgo a la UEx y que sea más apreciada

Más de una vez se echa en falta un mayor peso de todo ese capital humano que atesora el conjunto de la UEx a la hora de exponer, opinar, orientar o intervenir en el debate público, como si la realidad que les circunda no les concerniera o, en el peor de los casos, creyeran que no tienen nada que aportar a ella, o no les mereciera la pena una exposición pública que vaya usted a saber qué les va a deparar. Y, sin embargo, la UEx, aunque todo sea mejorable, tiene a su disposición recursos y herramientas suficientes para alcanzar conclusiones fundadas sobre asuntos de trascendencia y aportar datos que podrían enriquecer mucho la sociedad que, es cierto, les paga y que les reclama una mayor implicación. Y seguramente sea algo que hagan sus miembros y grupos de trabajo más de lo que se conoce, pero con esa actitud rezagada que no evitará que alguno sienta de forma equivocada que son un gasto en lugar de una inversión.

El nombramiento del extremeño Antonio Huertas, máximo responsable de Mapfre, como presidente del Consejo Social ha sido, en este sentido, todo un soplo de aire fresco porque desde el primer momento ha incorporado una estrategia activa de conocer cuál es el entorno que en el que se desenvuelve la UEx y marcar objetivos para ver en qué medida desde la comunidad universitaria se puede contribuir al desarrollo de la sociedad a la que se debe, en un reforzamiento mutuo. Le ha impregnado un carácter de protagonismo y liderazgo, que debe conducir a que la Universidad extremeña sea más valorada por todos, dentro y fuera.

Fernández Salguero, de brillante currículum investigador, toma las riendas de una UEx madura que ha escalado puestos en esos rankings internacionales que operan al contrario que las encuestas políticas: cuando sale bien parada hay quien no se lo cree del todo, pero si la sitúan mal proporcionan munición para rasgarse las vestiduras. Se le desea suerte para su cometido.