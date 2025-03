Imperativo de la felicidad

Ha comenzado 2022 y no tenemos la obligación de sentirnos continuamente felices, por más que lo repitan de forma machacona los millones de mensajes que ... nos enviamos en estos primeros días del año. Cuanto antes aceptemos que muchas de las frases que nos deseamos son solo frases hechas, para más inri redactadas ahora por alguna aplicación informática, mejor será. Nuestra salud mental va a agradecer que comprendamos que ser felices es solo un anhelo o un deseo, pero nunca una condición permanente y estable.

La felicidad se parece al arcoíris que asoma en la lejanía cuando se mezclan la lluvia y el sol. Su luz resulta tan real que dan ganas de salir a buscarla, pero de sobra sabemos que el viaje sería agotador y estéril. Guardo entre mis recuerdos más entrañables de la infancia alguna expedición emprendida con otros niños en busca del arcoíris, con una ruta bien trazada y unas coordenadas espaciales claras. Y recuerdo también el regreso, sintiéndonos exhaustos y desconcertados por no haber podido alcanzar aquellos colores que no paraban de alejarse conforme tratábamos de acercarnos a ellos. Solo ahora comprendo que la felicidad era tal vez simplemente vivir aquel momento, con todas sus tonalidades: la determinación de organizarnos y ponernos en marcha, las expectativas que se abrían en el camino de ida, la incertidumbre que nos inundó al llegar al lugar donde la luz misteriosamente no estaba y, finalmente, la aceptación de la derrota en el camino de vuelta.

Años después, leyendo poesía, encontré que Rilke resumía todos estos claroscuros de la existencia en unas pocas palabras: «Deja que todo te suceda. Belleza y terror. Solo continúa. Nada es definitivo». Al inicio del cuarto canto de 'Las Elegías de Duino', el autor austriaco nos recuerda que los seres humanos no somos sensatos como las aves migratorias. Nosotros nos retrasamos y, absurdamente, nos oponemos a los vientos en lugar de aprovecharlos, de la misma manera que podemos florecer y marchitarnos en un mismo instante. Hermosas imágenes para describir las contradicciones del alma humana.

Hace más de un siglo Rilke ya había expresado con lenguaje poético lo que ahora muchos expertos que investigan acerca de la felicidad están poniendo sobre la mesa. Vivimos en sociedades que han hecho de la persecución de la felicidad un modo de estar en el mundo. Los medios de comunicación, la publicidad y el mercado ofrecen modelos de vida ideales que nosotros, pobres e imperfectos mortales, intentamos imitar, casi siempre sin éxito. Nos dicen cómo debe estar construida y decorada nuestra casa, nos dirigen hacia los puestos de trabajo idóneos, nos aconsejan qué debemos aprender, a qué actividades debemos dedicar nuestro tiempo libre y cómo debemos cuidar nuestro cuerpo y nuestra mente.

La literatura conocida como de autoayuda ha tratado de convencernos de que ser felices es un objetivo alcanzable que, además, depende solo de nosotros. Por ese mismo razonamiento, si alguien se siente infeliz debe considerarse un fracasado, sin la fuerza de voluntad necesaria para perseguir sus objetivos. En muchos de estos foros, la felicidad es abordada casi como un músculo que pudiera ejercitarse a base de rutinas: haz estas cinco actividades nada más levantarte, come estos alimentos y evita estos otros, repítete estas tres frases antes de salir de casa, empieza tu vida desde cero con estos cuatro pasos. Cuando la autoayuda se mezcla con el consumismo, el resultado es incluso más sorprendente, porque la felicidad se convierte en una mercancía que puede adquirirse: rodéate de objetos redondos y deshazte de los angulosos, píntate la uña del pulgar o del índice de un tono diferente, escribe una lista de caprichos y ve tachando cada semana lo conseguido, renueva todos los objetos de tu baño o de tu cocina, cambia de marca de crema facial, etc.

Ya hay quien asegura que posiblemente seamos los primeros humanos de la historia que se sientan infelices por no lograr ser felices. Se está dando la paradoja de que la propia conciencia y persecución de la dicha puede estar arruinando nuestra estabilidad emocional. Como explican Edgar Cabanas y Eva Illouz en el ensayo 'Happycracia', nuestra satisfacción es como un pozo que no se puede llenar porque siempre habrá una nueva dieta que seguir, un vicio que dejar, un hábito saludable que adoptar, un tratamiento que probar o un talento que desarrollar. La obsesión por alcanzar la felicidad nos está minando y convirtiendo en seres ensimismados, insatisfechos y, en definitiva, profundamente desdichados.

La mera conciencia de la tiranía a la que estamos expuestos, conocida como «imperativo de la felicidad», debería servir para restar presión a nuestras vidas. Liberarse de ese imperativo es ya en sí mismo un alivio. Así, sin añadir obligaciones a las que ya tenemos, puede que abordemos el viaje de 2022 si no más felices al menos más ligeros de equipaje. Frente a la gélida cuesta de enero podemos permitirnos un respiro y despegarnos la sonrisa navideña de la cara, mientras aceptamos que no tenemos la obligación de ser felices y que no es un fracaso sentir tristeza cuando las tristezas vengan. Sin duda, también vendrán momentos de alegría. Lluvia y sol que aceptaremos no como una obligación sino como un milagro.