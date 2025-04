La imparable contribución de la mujer al progreso de la sociedad

Me gusta la campaña institucional que la Junta de Extremadura ha puesto en marcha con motivo de la celebración hoy del Día Internacional de la ... Mujer. Y esta afirmación, que puede resultar una perogrullada, adquiere todo el sentido para iniciar la reflexión que comparto desde esta tribuna.

Ocho rostros anónimos ponen en esta ocasión voz a la aportación que las mujeres hacen con su trabajo, su esfuerzo y su determinación a que Extremadura sea una región de progreso.

En un año en el que se cumplen 40 de la aprobación del Estatuto de Autonomía, no es casual que el mensaje se centre en esa contribución de las mujeres al desarrollo social y económico, una contribución determinante que hoy tengo la oportunidad y también la obligación de reconocer y que me permite aseverar que han sido ellas las verdaderas protagonistas y artífices del cambio y del avance operados en este periodo de tiempo. Es esta una buena ocasión para que la sociedad en su conjunto valore en su justo término que la revolución experimentada en nuestra comunidad no sería la misma sin el concurso decisivo de las mujeres.

Una verdadera revolución que por fin comienzan a avalar cifras como las del empleo femenino, 189.000 mujeres trabajando; las de las mujeres universitarias, 9.527; las 1.750 tituladas superiores en el último curso o las 26.500 autónomas, 8.000 más que en el año 2016.

Estos ejemplos que tienen que ver con la educación, el emprendimiento y el mercado de trabajo son una constante en cuanto a su evolución positiva en cualquier sector que analicemos.

Sin embargo, esa indudable transformación que lo es gracias al esfuerzo de las mujeres, no puede ocultar la existencia de las persistentes brechas de género y discriminación que siguen sufriendo y que tienen que ver, fundamentalmente, con la calidad del empleo, la igualdad salarial, las diferencias entre las pensiones, las dificultades para la conciliación laboral y profesional, la discriminación diaria en el trabajo o la participación y liderazgo en todos los ámbitos de la sociedad.

Las mujeres son la mitad de la población mundial y, por lo tanto, deben ser también la mitad de su potencial. La igualdad de género, además de ser un derecho fundamental, es imprescindible para lograr sociedades capaces de desarrollarse de forma sostenible, con plena productividad en el crecimiento y el desarrollo económico.

Y como la mitad de la sociedad que son, las mujeres deben ser también la mitad del poder político y del poder económico.

El cambio tan significativo que se ha producido en la gobernanza pública y en las instituciones más representativas de nuestro país tiene que ver con la presencia de las mujeres en un espacio que les pertenece, un cambio que además ha de irrumpir de manera natural con la obligatoriedad de la ley en el sector privado.

España ha avanzado mucho y es un ejemplo en términos de igualdad de género, pero todavía queda mucho camino por delante. Por ello, la Ley de la paridad va a suponer un verdadero revulsivo, lanzando además a la sociedad el mensaje nítido de que no estamos dispuestos a dar un paso atrás en la defensa de la igualdad.

Algunos lo verán excesivo, pero quienes creemos en el feminismo lo consideramos simplemente justo.

Nosotros, desde hace tiempo. Y buen ejemplo de ello es que en Extremadura desde 2016 todos los consejos de administración de las empresas públicas son paritarios. Una medida que adoptamos desde el absoluto convencimiento de que era una decisión necesaria y que ha supuesto que la incorporación de la mujer a los ámbitos de decisión sea hoy una realidad.

Nuestro empeño es avanzar hacia un futuro sostenible para nuestra tierra y ese futuro será mucho mejor si somos capaces de construir una sociedad de mujeres y hombres iguales, algo que solo sucederá cuando logremos la igualdad real y efectiva en todos los ámbitos, en todos los espacios y en todos los lugares.

Desde el convencimiento que el movimiento feminista no es propiedad de los gobiernos y de que las reivindicaciones del 8 de marzo pertenecen a ese movimiento feminista, hemos de seguir trabajando para alcanzar cotas que logren terminar con la brecha de género.

Por eso, teniendo en el centro de nuestra preocupación la violencia de género como el principal problema que enfrentamos como sociedad y sabiendo que aún queda mucho camino por recorrer para que todas las mujeres del mundo dejen de tener sus derechos pisoteados, afrontamos el 8 de marzo como una efeméride que nos permite renovar el compromiso de hacer un esfuerzo mayor hasta alcanzar la igualdad real.

Somos conscientes de que ese cambio no se opera solo desde la voluntad política y el activismo social, sino desde una educación capaz de cambiar mentalidades y comportamientos. Esa seguirá siendo nuestra tarea.