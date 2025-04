Por imitación

En Europa tienen prisa por canonizar el tren como el transporte por excelencia, pero nosotros nos conformamos con enterrarlo por aquello de no perder la ... costumbre. Diarios alemanes incrédulos dicen que el Alvia extremeño solo llegó puntual el día del estreno y a la ida, y eso que el periodismo ya no vive al cabo de la calle. La lógica también apoya a los usuarios de la línea que va de Aranjuez a Utiel, que con la nevada de enero del año pasado y el cierre de la mitad de estaciones no salieron de la sartén y con la clausura completa del trazado este verano sí han caído en las cenizas. Lo mismo ocurre con los trenes nocturnos y con los turísticos. Las indemnizaciones morales que corresponderían a los agraviados financiarían unas instalaciones nuevas. Las leyes contra la despoblación respaldan a los afectados y las administraciones les desautorizan. Sus responsables han decidido aplicarse el cuento y cumplir a rajatabla esa máxima de que en la ceremonia de la vanidad hay que evitar quedarse corto.

La próxima campaña electoral está en el pensamiento de Sánchez y Feijóo, que se disponen a prepararla en unos cuarteles que todavía no son de invierno y sin embargo están cerrados a cal y canto. A veces sale uno de los dos escondido a llamar a la puerta del otro y ninguno abre y así se les va la vida. Los españoles estarán tomando nota sin duda de esta nula voluntad de diálogo en aspectos como el frustrado desbloqueo del Poder Judicial. En Bruselas, donde saben que señalar con el dedo es de mala educación, aprietan las tuercas mientras exigen que se negocie sin politizar. Aunque los dos líderes nacionales hablaron en primavera de este asunto, si entonces se vieron ahora no se acuerdan y la renovación se perpetúa como una mala partida de la oca donde de puente a puente no lleva ninguna corriente sino que existe estancamiento. Pedir a los políticos que se entiendan es como hablar a las paredes y el peligroso instinto camaleónico de una parte de la sociedad le ha hecho rayar en la imitación.

En estas fechas intempestivas hay dos apariencias que engañan, el verano que no tiene fin y las ciudades vacías. Lo del tiempo lo ensombrece la meteorología variable de las últimas jornadas, lejos de las olas de calor que nos asediaron, y lo de las capitales lo disimulan los que se atrincheran en ellas sin envidia o sin remedio. Son los que gozan de los parques al atardecer o las fiestas de barrio, hacen poca propaganda y guardan el secreto. Conviene prestar atención a estos últimos de Filipinas estacionales, que mantienen prendida la llama de la urbe hasta el regreso de los veraneantes. Estos placeres no están al uso en Venecia, cuyos habitantes han dejado de flotar en el canal para hacerlo en el tumulto. No actúan con violencia como en la película 'Veneciafrenia' de Álex de la Iglesia, sino que presentan su dimisión en masa. Durante siglos la han elevado con su personalidad, pero ahora que son víctimas de la tentación mundial del disfrute llaman al teléfono del sentido común y no les responde nadie.