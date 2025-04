Comenta Compartir

La musa, la mona, los bolindres, el perrillo, los zancos... En nuestras casas –de esto hace ya algún tiempo– no había pantallas; estos eran nuestros ... juegos, que se desarrollaban en la calle. Pasábamos tanto tiempo fuera de casa que nuestras madres nos asustaban diciéndonos: «No andéis paí, que os va a llevar el tío del saco». Y créanme que nos metían miedo. Es más, yo veía más al tío del saco que a los Magos, que se dejaban ver poco, aunque cuando lo hacían eran únicos, hasta cuando nos traían un pionono con las ruedas de caramelo. Sirva todo este rollo para denunciar a los 'Papás... Coloraos' del saco que cuelgan en estas fechas de nuestros balcones. Ríanse si quieren, pero a veces, cuando voy por esas calles, me acuerdo del tío del saco y me asusto.

