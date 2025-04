El naúfrago

Cuando el abuelo entra en casa del nieto el viejo se asusta, ya que el niño nada en medio de un montón de juguetes y ... la habitación del crío se le antoja como una piscina en la que el niño nada y, de vez en cuando, saca la cabeza para poder respirar en medio de una barahunda de cacharros que parecen asfixiarlo.

En un bonito pueblo extremeño, de cuyo nombre no consigo acordarme, vive un niño de poco más de dos años, sus padres llamaron al carpintero y este, tras realizar su trabajo, dejó una docena de tablas inservibles para él de diferentes tamaños, las más grandes de cincuenta centímetros y las más chicas de unos diez. Al crío desde que nació le están comprando juguetes, en sus cumpleaños, navidades, reyes, etc. pero él nunca juega con dichos cacharros. Su tío le llevó bellotas, unos vagos de garbanzos y otros de jabas, como el niño vive en un pueblo está en contacto con toda clase de animales, así que con las tablas grandes construye cercas, las más pequeñas son las cancillas, los garbanzos son ovejas, las habas vacas y las bellotas guarros, animales que él va pasando de una cerca a otra y a veces mete debajo de un techo que vuelve a construir con dichas tablas, y colorín... esto que no es ningún cuento ha terminado. Ah, las tablas con las que juega el niño son los flotadores que lo mantienen a flote en medio de tanto cacharro.