Iguales ante la ley

La igualdad ante a ley no significa tratar a todos por igual, sino tratar «igual a los iguales y desigual a los desiguales», conforme a su situación específica, principio aristotélico-tomista fundamento por el que muchos ciudadanos poseen prerrogativas o privilegios de las que no ... gozan el resto. Nuestros parlamentarios son inviolables, no pueden ser perseguidos judicialmente por las manifestaciones efectuadas en ejercicio de sus funciones. Por la inmunidad, solo pueden ser retenidos en caso de flagrante delito que, según el Tribunal Supremo, son los que se están cometiendo o se acaban de cometer cuando el delincuente es sorprendido. Solo pueden ser juzgados por el Tribunal Supremo, que mediante el suplicatorio debe pedir la autorización de la Cámara respectiva. Hasta 2020, el Congreso ha aprobado 31 suplicatorios y denegado 14.

Políticos, jueces y fiscales, Fuerzas Armadas... unos 250.000, tienen, en determinados procesos, el privilegio de ser juzgados por tribunales distintos, TS, TSJ, Audiencias, tribunales militares... a los que les corresponderían como ciudadanos normales. El Régimen Foral de Navarra y el del País Vasco otorgan a sus ciudadanos exclusivos privilegios fiscales. Muchos, sin sentirse monárquicos viscerales, valoran la monarquía y abogan por su continuidad. Alaban su defensa sin fisuras de la unidad e integridad del Estado, el equilibrio de funciones y la estabilidad que confiere a nuestro constitucional sistema de convivencia, pero consideran anacrónica y desmesurada la inviolabilidad del rey. La declara solemnemente la Constitución. Pero no es dogma consagrado ni axioma incuestionable. Urge su reforma, de manera que se aplique solo a las funciones que el Título II de la Constitución asigna a la Corona, pero no a lo personal o patrimonial. Fortalecería a la institución, la dotaría de mayor legitimidad y reforzaría la democracia. Felipe VI lo agradecerí

