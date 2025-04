Comenta Compartir

Era la primera vez en mi vida que salía de excursión desde Cáceres. Los profesores del Instituto 'El Brocense' habían elegido la ciudad de Mérida ... como destino para que pudiéramos comprobar, con nuestros propios ojos, la grandiosidad de su pasado romano, que habíamos estudiado en los libros. Nos llevaron al conjunto visitable de Teatro y Anfiteatro romano, comenzando por el primero. Cuando accedí al graderío a través de un vomitorio y me encontré frente a mí el monumental escenario, se me cortó la respiración al contemplar tanta belleza armónica, una representación tan viva del pasado (años después, me he enterado de que es lo que se llama «síndrome de Stendhal», que puede llevar a graves consecuencias). El profesor nos explicó y nos demostró, gritando, la extraordinaria acústica de este recinto y en ese momento nació un sueño que era poder actuar o cantar en este escenario. Tengo que decir que el sueño se cumplió cantando, junto a otras dos mil personas de diversas corales extremeñas, tres canciones. Por tanto, todos los fondos que se destinen a su conservación y a la prospección arqueológica, serán bien empleados.

En Badajoz tuve la suerte, años más tarde, de que nos mostrase la Alcazaba y el Museo Arqueológico, el director del mismo, compartiendo ese privilegio con un grupo de periodistas de turismo. El pasado árabe está claramente reflejado en este recinto y en otros; y todo lo que se invierta en su conservación y mejora será bien empleado. Lo que no entiendo, en la actualidad, es que Cáceres, a cuyo estudio he dedicado muchos años de mi vida, que tiene la declaración de Patrimonio de la Humanidad y la de Tercer Conjunto Monumental de Europa, no disponga de unos medios suficientes, ni humanos ni materiales, para que su Consorcio trace un plan a veinte años para su conservación y mejora. Que no se coordinen, en defintiva, las actuaciones de los diversos organismos en una sola dirección, la del Consorcio, pues todo ello, estaría bien empleado. Y no quiero olvidar a Plasencia, la joya del norte de Cáceres...

Temas

Cartas al director