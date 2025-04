Comenta Compartir

Dice Pablo Casado que no puede opinar sobre el lío que tiene montado a Ayuso. «Se presentará quien quiera, ganará el que decidan los militantes ... y tendrá todo el apoyo de la dirección nacional, como siempre». Pues ya está, a otra cosa. No hay problema alguno. Lo habremos soñado. Será un sueño de Teo, como el de Resines en 'Los Serrano'. Casado ha ido a ver el volcán de La Palma, pero por el volcán que le preguntan es por el que la dirección nacional del PP ha montado en un ejercicio de matonismo. Que la lista no les quite las listas. Venía el hombre del cambalache escandaloso del TC (como se acoge a que no es poder judicial, que eso es el CGPJ, ninguna politización hay en poner sobre la mesa cada uno sus cromos). A todos los políticos involucrados en ese acuerdo debería darles vergüenza salir a la calle. Con razón Vox se reía de Podemos en el Congreso. Sólo se me ocurre decir lo que Ayuso: «Bueno, de verdad, hasta luego, da igual, paso».

