¿Qué hace Vox aplaudiendo a Trump?

Trump va crujir al campo extremeño. Y Vox ha acudido expresamente a Washington a ovacionarle. Su presidencia será un fenómeno más devastador que cualquier fenómeno climático para el campo europeo, español y extremeño. Esto no es una figuración: su política comercial será proteccionista, radical, y ... transaccional, basada en un uso activo y agresivo de los aranceles como herramienta política, como demuestra su ultimátum a Colombia, México o Canadá. En esta tesitura, el autoproclamado defensor del campo en España, Vox, celebra a viva voz la nueva presidencia estadounidense. Además de que es ingenuo pensar que elogiar a Trump pueda resultar en algo positivo, esta postura servicial es particularmente hiriente para nuestra región y nuestro sector primario. Defender al campo no consiste en ir a comer migas a una tractorada, como suele hacer Vox como toda política agraria. Defender al campo consiste en tener conciencia de que nuestra región, nuestra economía, es parte de un sistema de equilibrios muy amplio y muy complejo. El giro de EE UU a una política comercial radical-proteccionista supone una amenaza real. Me gustaría que se fuera consciente de este riesgo, y que nadie dejara de atender los interese patrióticos de su país por seguir la agenda de Trump como líder de la extrema derecha mundial.

Lamentablemente, esta situación no es desconocida para nuestros productores y exportadores. Ya en 2019, Trump aplicó aranceles del 25% a las naranjas, el queso, el vino y el aceite español, que finalizaron en 2021 tras resolución de la Organización Mundial del Comercio. Otros sectores han estado más castigados. Leía recientemente que los aranceles estadounidenses a la aceituna negra, vigentes desde su imposición en 2017 por la primera administración Trump, y que llegaron a alcanzar un 35%, han provocado que España haya perdido más de dos terceras partes de sus ventas a EE UU, el equivalente a 280 millones de euros, de las que un 9% serían extremeñas. ¿Podría nuestro sector agrícola y agroindustrial asumir un impacto o unas pérdidas similares? A nivel regional, aunque el peso del mercado estadounidense es relativo en las exportaciones extremeñas, los principales artículos que vendemos allí, como el corcho, las conservas agroalimentarias o los aceites, pertenecen al sector primario, uno de nuestros motores económicos. Y me temo que vamos a experimentar una situación similar a la de la aceituna negra en estos productos, que pueden perder competitividad y rentabilidad, y que son claves en un sector que ya afronta una situación delicada. Trump es un reto. Enfrente, encontrará a una UE lista para defender el multilateralismo, la transición verde justa, y diversificar su comercio con otros países. Y, por el momento, Vox se ha posicionado, sin condiciones, del lado de la amenaza para nuestros intereses europeos, nacionales, y extremeños.

