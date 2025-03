El campo y la UE: entre la PAC y el Pacto Verde Europeo

El Parlamento Europeo acaba de mantener un debate con la Comisión y el Consejo sobre la situación del campo en la UE, la continuación del ... celebrado en la sesión plenaria de enero, que trató las condiciones socioeconómicas de agricultores y zonas rurales. En aquel momento, las protestas del sector agrario se circunscribían a Berlín. Ahora, se extienden por los distintos países de la UE, de Huelva a Budapest.

El campo europeo está afrontando un momento muy complicado. Problemas coyunturales se han unido a tendencias estructurales. A retos habituales, como plagas o adversidades climatológicas (sequías, tormentas o heladas fuera de estación), se han sumado las complicaciones derivadas de la invasión rusa de Ucrania, un terremoto en el escenario internacional con enormes consecuencias. Desde hace dos años, el sector agrario europeo se enfrenta a altos costes de producción, inestabilidad en los mercados, inflación, y crecientes costes; mientras es, asimismo, víctima de los retos que afronta la seguridad alimentaria a nivel mundial, con bloqueos de cadenas de suministro, conflictos comerciales o situaciones de competencia desigual ante exportaciones de productos de terceros países.

La UE ha tenido presente a su sector agrario en este escenario, y ha ofrecido respuesta a estos retos desde un enfoque multinivel. De una parte, ha destinado fondos directos y partidas presupuestarias específicas para proporcionar apoyo, compensación y estabilidad a los agricultores. De otra, ha puesto en marcha medidas estructurales, como la reducción de su dependencia energética de los combustibles fósiles rusos. Sin embargo, durante este tiempo, el campo europeo se ha resentido. La situación para muchos de nuestros agricultores y ganaderos es casi insostenible. De lo contrario, los tractores no estarían en las calles. El sentimiento en el sector es que producir en la UE es injusto. El corsé legislativo, los trámites burocráticos, los crecientes costes de producción, y los precios de venta ruinosos centran la crítica. Esto se completa con una percepción de cierta indiferencia social hacia el sector. El campo es un trabajo dedicado, esforzado, muchas veces manual, muy exigente. Las protestas de nuestros agricultores son legítimas. El sector merece una mejora en sus condiciones, y un precio justo por su producción. Pero, ¿acaso el problema es la PAC o el Pacto Verde Europeo?

La última reforma de la PAC, aprobada en 2021, supuso un importante cambio en el modelo productivo europeo, que pasó a enfocarse a la consecución de resultados concretos. De igual manera, contenía modificaciones en el capítulo medioambiental. Tras esta reforma, nuestros productores han considerado que el Pacto Verde Europeo, aprobado poco después, suponía una carga adicional. Esta reticencia se ha constatado con la oposición del sector a medidas de la agenda verde, como la Ley de Restauración de la Naturaleza.

El campo europeo es consciente del riesgo que comporta el cambio climático para el sector. Es, y siempre ha sido, el primer interesado en preservar nuestros ecosistemas. Sin embargo, percibe al Pacto Verde Europeo, que busca precisamente este objetivo, como una amenaza. Es evidente que la agenda verde europea no se ha explicado de un modo muy didáctico y no se ha cultivado el diálogo y la concertación con el sector. Iniciativas que se están poniendo en marcha ahora, como el Diálogo Estratégico, deberían haber tenido lugar antes. La UE, debe reforzar el diálogo con el sector y examinar sus peticiones. Pero esto no implica el desmantelamiento de la agenda verde.

La PAC se alumbró en 1962 como uno de los estandartes del proyecto europeo, sustentado en la solidaridad del presupuesto común, y ha sido un instrumento vital para el desarrollo y estabilidad del sector agrario en el sur de Europa. Actualmente, la PAC es la única garantía de ingresos para los productores europeos. La modificación de sus reglamentos contó con el apoyo de todos los gobiernos europeos, incluso de aquellos que ahora la critican. Es fundamental mantener un apoyo inequívoco al sector, mediante ayudas directas y extraordinarias. El futuro del campo europeo pasa por la PAC, por la modernización y la sostenibilidad, el relevo generacional y la incorporación de la mujer a la actividad económica del medio rural. Hay margen de actuación, por supuesto, como la reducción de burocracia, o garantizar la aplicación efectiva de la directiva contra prácticas desleales en la cadena alimentaria. Pero la solución no es, como propone la extrema derecha, la renacionalización de la agricultura europea.

En cuanto a la instrumentalización política de las protestas legítimas del campo, no es aceptable, ni responsable, que los grupos de la derecha y extrema derecha del Parlamento Europeo agiten la bandera de la desafección hacia la UE y sus medidas como baza electoral, especialmente ante instrumentos que contaron con su voto, y con su plena participación en el proceso legislativo. Por otra parte, resulta inadmisible que el derecho a la libre circulación, una de las libertades fundamentales de la UE, se vulnere. La estampa de camiones y productos españoles quemados en la frontera con Francia, bajo acusaciones de competencia desleal, es intolerable. Todos los productos europeos forman parte de un mismo mercado. Las autoridades nacionales harían bien en salvaguardar la correcta aplicación de este derecho, y no en fomentar chivos expiatorios ante sus respectivas opiniones públicas nacionales.

Por último, la competencia desigual con productos de terceros países es algo que la UE debe revisar. Sin embargo, la respuesta no debe poner el fin a los acuerdos internacionales, ni la proliferación de aranceles. La UE es una potencia normativa a nivel internacional, y debe continuar promoviendo el multilateralismo y los acuerdos comerciales, a la vez que desarrolla un enfoque legislativo horizontal, que garantice que los productos importados a la UE cumplen las mismas normas que los nacionales. Esta lógica tiene perfecta cabida con la calibración de cuestiones sensibles en determinados acuerdos, y resulta igual de eficaz que la inclusión de cláusulas en cada tratado comercial. El reciente reglamento sobre productos asociados a la deforestación (UE 2023/1115), o las recomendaciones de Consejo sobre antimicrobianos (2023/C 220/01), son un buen ejemplo.

Existe, en conclusión, margen de actuación para que la UE siga apoyando al campo europeo. Pero hay dos cuestiones clave. La primera es que, precisamente gracias a la UE, nuestros productores están más protegidos ante esta complicada situación. Y la segunda es que no se puede concebir la agricultura europea sin la preservación del medio ambiente. El sector es la primera víctima del cambio climático. El apoyo de la UE a los agricultores y a los territorios rurales, desde un enfoque amplio, es fundamental para un sector estratégico que ofrece seguridad alimentaria, productos de calidad y promueve la sostenibilidad medioambiental, el desarrollo socioeconómico y la cohesión territorial en nuestras zonas rurales.