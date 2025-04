Proteger el medio natural, un reto de colaboración público-privada

Jarandilla de la Vera acoge esta semana un interesantísimo Foro sobre Derecho Agrario y Ganadero organizado por el Consejo General del Poder Judicial y la ... Fundación Yuste en el que se va a debatir, entre otras cuestiones, sobre la importante dimensión ambiental de la actividad agroganadera y la normativa jurídica de aplicación en relación con la protección del patrimonio natural. Un patrimonio natural del que en Extremadura nos podemos sentir espacialmente orgullosos. Difícilmente otras comunidades españolas reúnen la biodiversidad y geodiversidad, terrestre y marina, que alberga la región de Extremadura. Ríos, arroyos, árboles, fauna y flora de gran interés, bosques de ribera, humedales, fuentes, manantiales, pasillos fluviales, páramos, agrosistemas, vías pecuarias, caminos rurales, razas ganaderas autóctonas, puentes, molinos… El valor del patrimonio natural de nuestro medio rural es incomensurable, y su protección es un desafío público y de interés general.

Ahora bien, que eso sea así, y sin duda lo es, no significa que este reto solo pueda ser abordado desde la iniciativa y actuación pública. Es un desafío que interesa y mucho, en primer lugar, a quienes viven en ese entorno natural y desarrollan su actividad dentro de él. Agricultores y ganaderos dicen habitualmente que ellos son los primeros interesados en preservar el medio natural, pues de ello depende la propia subsistencia de su actividad. Y la verdad es que dicen bien. La mayoría de los propietarios de las explotaciones ven la naturaleza como un patrimonio a legar a las próximas generaciones y están, por ello, tan interesados en el desarrollo sostenible, si no más, como puedan estarlo las administraciones públicas y mucho más seguramente de lo que podamos estarlo quienes no tenemos tanta vinculación diaria, por nuestro trabajo, con el medio natural. Pero, además, con una particularidad. Su papel es más relevante. Dicho de otra forma, ellos pueden aportar a la conservación del territorio más que cualquiera de nosotros, del mismo modo que también podrían dañarlo más.

Sin embargo, como notario puedo dar fe de que esa no es la intención en la inmensa mayoría de los agricultores y ganadores y propietarios rurales con los que he tenido la suerte de tratar. Muy al contrario, su interés es el inverso y pasa por conciliar la protección del medio con el desarrollo de su actividad, que, orgullosamente, estiman fundamental para la conservación ambiental (y efectivamente así lo es o puede serlo). Y precisamente por eso, el enfoque público más inteligente para la protección del paisaje, la biodiversidad y toda la riqueza que genera el medio rural es el de desarrollar una estrategia de entendimiento y cooperación con los actores privados presentes en el territorio. Teniendo en cuenta que más de la mitad del territorio en Red Natura 2000 es de propiedad privada, parecería insensato además no hacerlo. La colaboración público-privada, más que oportuna, se antoja necesaria e imprescindible. Y además se ha demostrado perfectamente viable y eficaz.

La fórmula para ello recibe la denominación de «custodia del territorio». Así dicho, suena a término jurídico intimidante, pero no lo es en absoluto. Quizás se comprenda mejor si el diccionario acude a nuestro rescate para aclararnos a qué nos referimos. Custodiar, dice la RAE, es «guardar con cuidado y vigilancia», y de eso precisamente se trata. De promover una gran alianza entre actores públicos y privados interesados en cuidar y proteger el medio natural, empezando por los propios propietarios y usuarios de esas tierras. Para los escépticos diré que esa colaboración, lejos de ser utópica, ya se viene dando con excelentes resultados y de hecho, en 2019, último año del que existen datos oficiales, en España ya existían 577.915 hectáreas bajo custodia del territorio, gracias a 3.100 acuerdos, de los cuales el 73% se dieron en terrenos de propiedad privada.

Un acuerdo de custodia no es otra cosa que un procedimiento voluntario entre un propietario (también puede ser público, un ayuntamiento, por ejemplo) y una entidad de custodia, pública o privada y en cualquier caso experta en protección del medio natural, con el fin de pactar el modo de mantener, recuperar y mejorar un enclave concreto. Los datos anteriormente referenciados demuestran que muchos propietarios privados han dicho sí a la conservación de la naturaleza y han tomado la iniciativa de colaborar de forma proactiva con una entidad de custodia que les asesora, vigila y orienta. Aunque en España la mayoría de entidades de custodia son organizaciones sin ánimo de lucro privadas, en Extremadura es el propio Gobierno regional el que está asumiendo, en muchos casos, ese rol. Y es de hecho la entidad pública con más acuerdos firmados (137, en total, en 2019) en España, solo superada por cuatro asociaciones/fundaciones privadas. Por superficie, solo dos fundaciones privadas tienen más territorio en custodia que la Junta de Extremadura.

Todo lo cual pone de manifiesto la viabilidad de la colaboración público-privada para la protección del medio natural así como el compromiso activo que, pese a la imagen que a veces se transmite, están dispuesto a asumir los actores privados que desarrollan su actividad socioeconómica dentro de ese territorio y que, gracias a la custodia del territorio, pueden sentir, con todas las de la ley, por así decirlo, y con gran justicia, el legítimo orgullo de contribuir al desarrollo sostenible, no solo desde la vertiente económica, sino también ambiental.