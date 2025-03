Toda una vida

Recientemente, el Consejo General del Notariado hacía público un interesante informe sobre el aumento de los actos notariales vinculados a personas mayores. España ha experimentado ... un notable envejecimiento de la población, resultado del cual, el 22,5% de la población española ya tiene más de 65 años. En Extremadura, este rango etario es el que cuenta con mayor número de habitantes, con lo cual está dicho todo. Y todo ello ha provocado un importante incremento de los servicios notariales que tienen que ver con la planificación sucesoria, la protección jurídica y la autonomía personal: actos como testamentos y poderes generales y preventivos con los que no solo dejamos las cosas claras sobre nuestra herencia, sino que también intentamos dejar atado lo más posible nuestro bienestar y cuidado en el futuro.

A todos nos gusta fantasear con la idea de una muerte repentina después de una vida larga y perfectamente lúcida hasta el final. Pero esa ilusión no siempre se corresponde con la realidad. Y por ello es razonable y prudente que planifiquemos cómo queremos que sean las cosas, cuando en un momento dado, no seamos capaces de tomar decisiones y cuidar de nosotros mismos. Entre 2017 y el primer semestre de 2024 los notarios españoles autorizamos más de 6,4 millones de actos de esta naturaleza, con un crecimiento muy relevante no solo de los testamentos, que son los más comunes, sino también de los poderes generales y preventivos y de las voluntades anticipadas. Aunque es a partir de los 45 años cuando normalmente se acude a la notaría con ese objeto, la demanda de estos servicios se intensifica sobre todo a partir de los 65, cuando somos más conscientes de la conveniencia de planificar jurídicamente los años finales de nuestra vida.

Prevenir es siempre mejor que curar, y en este caso vuelve a confirmarse. Aunque no nos gusta pensar en nuestro declive físico e intelectual, porque lógicamente nos entristece, afrontarlo con decisión y el adecuado asesoramiento jurídico, es la mejor forma de evitarnos problemas y de evitárselos a quienes más queremos y quienes más interés auténtico tienen en cuidarnos y en velar por nuestros intereses. Así, a través del testamento, dejamos atado quiénes serán nuestros herederos y en qué proporción, quiénes serán legatarios o perceptores de bienes concretos, quién tiene nuestra confianza para que sea albacea y otras muchas previsiones sobre la sucesión 'mortis causa'. Con los poderes generales y preventivos, decidimos a quién queremos conferirle la capacidad de realizar un amplio conjunto de actos y negocios jurídicos en nuestro nombre. Y con el documento de voluntades anticipadas, podemos decidir de antemano qué tratamientos médicos deseamos o no recibir llegados a un punto de no poder expresar nuestra voluntad, sin cargar esa decisión sobre una tercera persona que no sabe realmente qué querríamos hacer nosotros.

Como decía antes, son situaciones en las que no nos gusta pensar, pero en las que es mejor pensar y actuar, por nuestro bien y el de las personas que nos quieren. Y en todas ellas la participación del notario, prescriptiva o no, es garantía de una expresión firme y clara de la voluntad, es asesoramiento para que la toma de decisiones responda realmente a los intereses, preocupaciones y deseos de la persona, y es finalmente garantía de legalidad, de que lo que firmamos no es solo lo que deseamos, sino lo que deseamos dentro de lo que la ley permite y dispone, pues por ejemplo en nuestro país la libertad de decidir el reparto de la herencia no es plena y, sin embargo, muchas personas no son conscientes. El notario te informa y asesora para que decidas lo que quieres hacer, dentro de lo que se puede hacer por ley.

Paralelamente al informe sobre el incremento de estos actos notariales vinculados al envejecimiento, nos enterábamos por el Centro de Información Estadística del Notariado de que los matrimonios ante notario no han dejado de crecer en nuestro país desde 2015, año en el que la Ley de Jurisdicción Voluntaria incrementó las atribuciones de los notarios, otorgándoles capacidad para actuar en actos sucesorios y de familia (como las bodas, las separaciones y los divorcios en determinados supuestos) que antes estaban reservados para la autoridad judicial. En este caso, son las personas entre 35 y 44 años, en primer lugar, y entre 25 y 34, en segundo lugar, las que más vienen a la notaría con ese motivo. Algo que refuerza el papel de los notarios en los actos y decisiones más relevantes en la biografía de una persona.

Cuando nos casamos, cuando compramos una vivienda, cuando firmamos una hipoteca, cuando mandamos a nuestros hijos a un viaje de estudios fuera, cuando iniciamos un proyecto empresarial, cuando hacemos testamento, cuando planificamos nuestra vejez…. Si lo pensamos bien, algunos de los momentos más importantes de nuestra vida, desde que adquirimos la mayoría de edad hasta que nos morimos, suceden ante notario, y, si eso es así, si una biografía puede en cierto modo resumirse en una serie de actos celebrados ante notario, es porque la presencia en ellos de ese funcionario público proporciona seguridad y tranquilidad de que las cosas se hacen conforme a nuestra voluntad y conforme a la ley.