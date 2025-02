Prensa y sociedad civil

Stuart Mill decía que el mayor peligro para la democracia es que los gobiernos se hagan grandes y los individuos pequeños. Y para evitarlo pensaba que el derecho político más fundamental es la libertad de expresión. De todas las ideas, incluso de las más disparatadas – ... estimaba– se aprende algo. La libertad de expresión, decía, es fundamental para que la verdad escondida florezca y se muestre. Pero sigue siendo fundamental incluso cuando la verdad ya es conocida. Porque, en los asuntos políticos y éticos, toda verdad no sometida a tensión dialéctica acaba degenerando en dogma y prejuicio. Cuando eso sucede, los hombres dejan de cuestionarse las cosas, dejan de pensar críticamente y se van empequeñeciendo y minimizando hasta disolverse en una opinión pública dominante y sometida a los poderes públicos. Y «con hombres pequeños, ninguna cosa grande puede ser realizada», afirmaba Mill, que estaba convencido de que solo la participación activa en la vida pública hacía relevantes a los individuos.

Coetáneo a él, el francés Tocqueville completó y redondeó este razonamiento, coincidiendo con Mill en que la principal amenaza de los gobiernos democráticos, precisamente por responder a la voluntad de la mayoría, es la minimización de los individuos, y encontrando en el asociacionismo la fórmula adecuada para compensarlo. En las sociedades igualitarias, todos los individuos pesan lo mismo y, al pesar lo mismo, pesan individualmente muy poco frente a los poderes públicos, por lo que la tentación tiránica, lejos de desaparecer, se refuerza. Sin embargo, cuentan con un instrumento para impedirlo y contrapesar a los gobiernos: caminar juntos. Un individuo aislado no puede nada o casi nada en democracia, más allá del voto, pero muchos individuos caminando juntos, reunidos en tornos a intereses comunes, son una fuerza a la que los decisores públicos tendrán necesariamente que escuchar incluso antes de las urnas. De ahí la importancia de que los ciudadanos se organicen como sociedad civil a través de la creación de cuerpos intermedios con una participación activa en la vida pública.

El punto donde se encontraban las ideas liberales de Mill y Tocqueville eran los periódicos. Para el primero, la libertad de pensamiento era una farsa mientras no hubiera libertad de expresión, y la libertad de expresión depende de la existencia de medios a través de los cuales pueda manifestarse. Si un individuo tiene una idea valiosa, pero no puede manifestarla, es como si no la tuviera, por lo que la libertad de pensamiento es irrelevante. Y si puede manifestarla, pero no puede hacerla conocida, de qué le sirve igualmente la libertad de discurrir y hablar. El segundo fue más allá y dijo que la prensa es «el instrumento democrático por excelencia de la libertad», agregando que la «soberanía popular se concilia, hasta cierto punto, con la servidumbre individual, pero esa servidumbre nunca será total si la prensa es libre». Además, en conexión con sus ideas sobre la sociedad civil, manifestó que un diario representa una asociación cuyos miembros son los lectores habituales.

«Los periódicos hacen las asociaciones, y las asociaciones hacen los periódicos», argumentó el genial pensador francés, para el cual los medios de comunicación representaban el único modo real a través del cual la sociedad civil podía organizarse de forma efectiva y práctica, encontrando una forma «para hablarse todos los días sin verse y para marchar juntos sin reunirse». Y en este sentido, reivindicaba especialmente el valor esencial de la prensa local en democracia. A los individuos les será tanto más sencillo e interesante vincularse con la vida pública cuanto más cercanos les resulten los asuntos debatidos. Y por eso, Tocqueville, que era también un gran defensor de la descentralización política y administrativa, pensaba que esta no era del todo completa si no iba acompañada de una participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos a través de las periódicos locales.

En el 90 aniversario de este diario, quiero recordar y reafirmar el valor de todas estas ideas, cuya vigencia sigue indemne, y más que indemne yo diría que reforzada. Hoy más que nunca, debemos subrayar y reivindicar la contribución esencial de la prensa libre local en la articulación del debate público en democracia. Una contribución que, como manifestó Tocqueville, es indesligable de la sociedad civil y de los colectivos organizados a través de los cuales esta se articula: asociaciones empresariales, asociaciones de vecinos, instituciones científicas, organizaciones sindicales de trabajadores… y por supuesto colegios profesionales. Medios de comunicación y colegios profesionales estamos unidos por un mismo hilo democrático que a la vida pública interesa que no sea un hilo fino y endeble, sino una cuerda robusta y consistente.

Mi enhorabuena al HOY por tan importante efeméride y mis deseos de que a estos 90 años sigan otros tantos, en beneficio de la sociedad civil extremeña y de la calidad democrática en nuestra comunidad.