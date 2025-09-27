Día Mundial del Turismo

La hegemonía de nuestro país en materia turística es incuestionable, como también lo es la riqueza y variedad de opciones que oferta España a los ... millones de turistas que nos visitan año tras año. En 2024, más de 94 millones de visitantes disfrutaron de nuestras playas, de la oferta cultural, el patrimonio histórico, nuestros paisajes, la seguridad que ofrece el destino y nuestro estilo de vida, que tiene su epicentro en los bares, restaurantes, cafeterías, locales de ocio… y sus terrazas. Este es el elemento diferencial con respecto a la propuesta turística de cualquier otro país del mundo: nuestra forma de socializar, esa cultura de bares que nos hace prolongar la sobremesa o improvisar encuentros, y que tiene una vocación integradora. Hemos convertido nuestra forma de ser y divertirnos en un gancho para la actividad turística.

Todo ello sobre la base de una excelente gastronomía, que se proyecta al exterior a través de la imagen de los grandes cocineros, embajadores de nuestra riqueza culinaria y que nos hacen ser referente a nivel mundial. Pero esa excelencia se sustenta en una base muy sólida, compuesta por más de 300.000 establecimientos que se caracterizan por su alta calidad y por una diversidad gastronómica que se enriquece en cada región, en cada comarca y en cada valle. Basta recordar el jamón ibérico de Extremadura, los vinos de la Ribera del Guadiana o la tradición de sus quesos, para entender cómo la identidad local refuerza la imagen de España en su conjunto.

Según datos de Turespaña, la gastronomía escala posiciones año tras año entre las motivaciones principales de los turistas a la hora de elegir nuestro país. En 2024 aumentó un 28%, y se debe a que quienes nos visitan saben que en cualquier rincón van a disfrutar de una oferta gastronómica de alta calidad, independientemente de la categoría del establecimiento, con el añadido de vivir un ambiente que solo se respira en la hostelería española. Los datos respaldan la importancia de la hostelería dentro de la cadena de valor turística: supone casi el 66% del empleo turístico y el 40% del PIB que aporta el turismo a las arcas públicas.

Somos un país con una industria turística muy potente, motor económico y social de España, y que ha sido siempre un revulsivo para el cambio y el progreso social. Según datos de Competur, la Alianza para la Excelencia del Turismo, cada 1.000 turistas recibidos, propicia la creación de alrededor de 10 puestos de trabajo directos en el sector turístico, al tiempo que los flujos de viajeros influyen positivamente en el aumento de servicios básicos en los municipios, como centros educativos, culturales, farmacias o sucursales bancarias. El turismo, además, es un factor clave de dinamización frente a la despoblación, favoreciendo la subsistencia de muchos municipios del entorno rural. En este sentido, regiones como Extremadura muestran el camino: con la dehesa como emblema paisajístico, ciudades patrimonio de la humanidad como Cáceres y Mérida, o entornos naturales como Monfragüe, el turismo se convierte en una herramienta de fijación de población y de desarrollo local.

Todo ello ocurre en un escenario en el que parece consolidarse la ansiada desestacionalización del turismo, fruto de años de trabajo. La riqueza patrimonial y paisajística de nuestro país permite que el atractivo turístico no dependa únicamente del verano y del sol y playa. El visitante busca también experiencias enoturísticas, culturales o de naturaleza, como recorrer la Vía de la Plata, descubrir los pueblos de la Sierra de Tentudía o perderse en los parajes de La Vera o Las Hurdes en Extremadura.

Aun así, no debemos eludir la reflexión sobre el modelo turístico que queremos para España en el corto y medio plazo, que permita una sostenibilidad económica, medioambiental y social en las ciudades y en los entornos rurales. En ese Plan Estratégico del Turismo, las Administraciones, en los diferentes estamentos, deben implicar a todos los agentes que forman parte del sector, desde las grandes urbes hasta los pequeños municipios con encanto.

Superar la barrera de los 100 millones de visitantes está en el horizonte, pero el récord real que deberíamos buscar es el de la calidad. Seguir siendo líderes de una oferta turística marcada por la profesionalización, la cualificación, la innovación y la competitividad, cuyo beneficio sea sostenible y redunde de manera positiva en cada destino, y en la población que lo habita. Este es el objetivo de las asociaciones representativas de la hostelería en los diferentes territorios y de los profesionales que las componen, que trabajan incansablemente por el crecimiento y la competitividad del sector.

En definitiva, España es un país diverso, con un patrimonio cultural, gastronómico y natural que nos sitúa a la vanguardia mundial. Y en esa diversidad, Extremadura es un ejemplo claro de cómo el turismo puede ser motor de desarrollo equilibrado y sostenible, contribuyendo a reforzar el liderazgo turístico de toda la nación.