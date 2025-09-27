HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 26 de septiembre, en Extremadura?

Día Mundial del Turismo

Ignacio Cortés

Presidente De La Confederación Eempresarial De Hostelería Y Turismo De Extremadura

Sábado, 27 de septiembre 2025, 02:00

La hegemonía de nuestro país en materia turística es incuestionable, como también lo es la riqueza y variedad de opciones que oferta España a los ... millones de turistas que nos visitan año tras año. En 2024, más de 94 millones de visitantes disfrutaron de nuestras playas, de la oferta cultural, el patrimonio histórico, nuestros paisajes, la seguridad que ofrece el destino y nuestro estilo de vida, que tiene su epicentro en los bares, restaurantes, cafeterías, locales de ocio… y sus terrazas. Este es el elemento diferencial con respecto a la propuesta turística de cualquier otro país del mundo: nuestra forma de socializar, esa cultura de bares que nos hace prolongar la sobremesa o improvisar encuentros, y que tiene una vocación integradora. Hemos convertido nuestra forma de ser y divertirnos en un gancho para la actividad turística.

