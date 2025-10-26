No hay tiempo para el ictus

Una arteria que aporta sangre a su cerebro acaba de obstruirse. Está sufriendo un ictus. Un golpe fantasma tan preciso y fiero como el que ... un implacable Muhammad Ali propinó a Sonny Liston para arrojarlo a la lona. Se inicia la cuenta atrás: uno, dos, tres... En el tiempo que sucede entre que saca un billete de su cartera o su tarjeta de crédito y compra el periódico, en los apenas 9,58 segundos en los que Usain Bolt voló sobre el tartán del estadio olímpico de Berlín para pulverizar el récord del mundo de los cien metros lisos, su cerebro habrá perdido 32.000 neuronas y 230 millones de sinapsis, y su vida se habrá acortado nueve horas por cada segundo. Sin embargo, esta catástrofe se puede revertir si es trasladado inmediatamente a un hospital.

Cada año se producen en España alrededor de 100.000 nuevos casos de ictus, que definimos como un trastorno brusco de la circulación cerebral que altera, de forma transitoria o definitiva, la función de una determinada región del cerebro. Este órgano fundamental no almacena energía de forma directa, sino que depende del flujo constante de sangre para obtenerla. Según la naturaleza de la lesión vascular, se distinguen dos tipos de ictus: isquémico y hemorrágico, producidos por la obstrucción o rotura de un vaso sanguíneo. El ictus isquémico es más frecuente (80% de los casos), mientras que el hemorrágico ocurre en un 20%. Ambos constituyen una emergencia médica que transita contra el tiempo para evitar una discapacidad grave o la muerte.

El ictus supone la primera causa de discapacidad adquirida en adultos y la segunda causa de mortalidad (la primera en mujeres) y demencia en España, lo que subraya su enorme impacto sobre la salud pública y la necesidad de un enfoque integral en su prevención, tratamiento y seguimiento. Por esta razón, los sistemas sanitarios a nivel del estado y autonómico han puesto en funcionamiento estrategias y planes para enfrentarnos al ictus.

Se manifiesta implacable, pero puede prevenirse, tratarse y rehabilitarse

En Extremadura se producen cada año más de 2.500 nuevos casos. Desde 2011 disponemos de un Plan de Asistencia al Ictus que consolidó la atención continuada y multidisciplinar a este proceso, y en 2017, ante los significativos avances en el tratamiento del paciente con un ictus isquémico, específicamente las Unidades de Ictus, el tratamiento fibrinolítico endovenoso y la terapia endovascular habían demostrado aumentar la supervivencia y disminuir la mortalidad de los pacientes que sufren esta enfermedad, se lanzó la estrategia de atención al ictus en fase aguda (código ictus) para garantizar que cualquier extremeño pudiera beneficiarse de estos avances. Por último, en 2022 se puso en funcionamiento el código ictus pediátrico.

Con todas estas actuaciones y la mejora en las medidas de prevención, es un hecho que están disminuyendo la incidencia (casos nuevos), la discapacidad y mortalidad por ictus en nuestra región. Desafortunadamente, en no pocos casos, la discapacidad es inevitable. Para devolver una vida lo más autónoma posible al paciente, la rehabilitación es fundamental. No podemos olvidar que, gracias al compromiso y visión del recordado don Guillermo Fernández Vara, siendo consejero de Sanidad y Consumo, se estableció un centro de referencia de rehabilitación neurológica en Extremadura.

El próximo 29 de octubre, celebramos el Día Mundial del Ictus con la misión de tener siempre presente que el ictus se manifiesta implacable, pero que puede prevenirse, tratarse y rehabilitarse. Solo que no hay tiempo que perder.