No hay tiempo para el ictus

Cada año se producen en España alrededor de 100.000 nuevos casos de ictus, que definimos como un trastorno brusco de la circulación cerebral que altera, de forma transitoria o definitiva, la función de una determinada región del cerebro

Ignacio Casado Naranjo

Jefe De Neurología. Hospital Universitario De Cáceres

Domingo, 26 de octubre 2025, 02:00

Una arteria que aporta sangre a su cerebro acaba de obstruirse. Está sufriendo un ictus. Un golpe fantasma tan preciso y fiero como el que ... un implacable Muhammad Ali propinó a Sonny Liston para arrojarlo a la lona. Se inicia la cuenta atrás: uno, dos, tres... En el tiempo que sucede entre que saca un billete de su cartera o su tarjeta de crédito y compra el periódico, en los apenas 9,58 segundos en los que Usain Bolt voló sobre el tartán del estadio olímpico de Berlín para pulverizar el récord del mundo de los cien metros lisos, su cerebro habrá perdido 32.000 neuronas y 230 millones de sinapsis, y su vida se habrá acortado nueve horas por cada segundo. Sin embargo, esta catástrofe se puede revertir si es trasladado inmediatamente a un hospital.

