Iglesia y política

Desde siempre hemos sabido que la Iglesia Católica y las formaciones políticas conservadoras han mantenido una similitud y una afinidad siempre fuera de lo normal ... y como consecuencia de ello, no nos deberían sorprender las actuaciones libertarias que determinados padres de la iglesia (no todos) realizan día tras día. Y prueba de esa igualdad, ya desde los años 40 del siglo pasado, la Iglesia sacaba al dictador bajo palio, como si se tratara de un santo y ya me contarán…, y no podemos olvidar que la religión siempre fue fuente de poder para así controlar y vigilar a la sociedad y eso sin contemplar aquellos tribunales de la Santa Inquisición que mejor no recordarlos, aunque también los estuviéramos padeciendo aquí en nuestra tierra.

Ahora, para no entrar en otras actuaciones más disparatadas porque «haberlas haylas», lo último que recibimos es la noticia de que Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, pedía abiertamente el voto para la derecha más aberrante y absurda, para conseguir el triunfo en las elecciones de Andalucía que por fin han conseguido; y eso sin contar que está en contra del aborto y de los homosexuales, y menos mal que la dominica sor Lucía Caram lo ridiculiza diciéndole que esa actitud no es afortunada para un hombre singular de la iglesia, por decirles a quien deben votar. En cambio existen monjas y sacerdotes de la Iglesia Católica que están pidiendo a voces terminar con el celibato para ellos y la posibilidad matrimonial para ellas, dando igualmente para todos su servicio a la diócesis; cosa que la sociedad actual vería con muy buenos ojos para terminar al menos con la pederastia y que: «Si se casan tod@s…, todes tendremos marido y mujer».

Cartas a la directora