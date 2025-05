Ideología y tolerancia a la corrupción

La concentración de simpatizantes y militantes del Partido Popular el pasado domingo en la puerta de su sede de la calle Génova en Madrid ha ... suscitado curiosidad, bastante morbo y algunos interrogantes que poco a poco se han ido despejando. Hoy ya sabemos que Ayuso no la ha desautorizado, que Casado está recogiendo sus cosas y que el asunto nos afecta a todos más de lo que pensamos inicialmente cuando asistíamos a lo que creíamos era, simple y llanamente, una fenomenal bronca sin normas. Lejos de ser así, la disputa por el poder en el PP nos concierne bastante pues nos invita a pensar en el modelo de partido conservador que puede ser, lo cual implica, a su vez, pensar también en sus relaciones con el de extrema derecha.

El motín de Génova ha hecho circular titulares y análisis. Los vítores a Ayuso, bajo sospecha de corrupción y trato de favor, han hecho aflorar una vez más la idea de que los votantes conservadores tiene una actitud más tolerante hacia la corrupción pero... ¿Es esto así? Sinceramente, vincular una mayor o menor tolerancia a la corrupción con una adscripción ideológica concreta es algo tan complejo que me atrevería a añadir que es casi imposible de determinar con claridad. No hay ningún trabajo desde la ciencia política o la sociología que pueda afirmarlo con la rotundidad con la que lo ha hecho Twitter, por citar una fuente.

Esto no significa que no sepamos nada sobre el castigo político que tiene la corrupción. Así, la evidencia presenta gran consistencia al señalar el doble rasero a la hora de juzgar los casos: la gravedad en el juicio es mayor cuando afecta a un partido que no es con el que simpatizamos y de esta realidad participan la derecha y la izquierda. Tampoco es un fenómeno español, en el Reino Unido, por ejemplo, el escándalo de los gastos de algunos parlamentarios en el año 2010 tuvo poco castigo en las urnas y una de las explicaciones que la investigación señala es que muchos votantes prefieren un político corrupto a una alternativa ideológicamente más distante.

Sin embargo, a pesar de la dificultad para medir ideología y tolerancia a la corrupción algunas investigaciones proporcionan elementos de análisis interesantes al incluir también la medición del proceso cognitivo que puede llevar a votantes de diferentes ideologías a cambiar su voto como forma de castigo. Así, se sugiere que un mayor temor al cambio y a la incertidumbre, más propio del pensamiento conservador, puede explicar que los votantes de derechas sean menos propensos a ese cambio de voto. Otros trabajos apuntan a la tendencia de la derecha a primar los resultados sobre el proceso y las decisiones adoptadas para llegar a esos resultados. Esta combinación de elementos emocionales y pragmatismo podría sugerir que esa doble moral a la hora de enjuiciar la corrupción sea algo más acentuada en votantes conservadores.

Sin embargo, y de nuevo hay un 'pero' y de nuevo hay matices, existe investigación que sugiere que la doble moral desaparece cuando los ciudadanos tienen niveles altos de conocimiento político. Ya ven, con lo fácil que sería formarse y no jalear a las masas.

Cuídense del trazo grueso y no olviden el blues 'antes de acusarme, échate un vistazo', before you accuse me, take a look at yourself.