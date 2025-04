¿Qué fue de Ibrahima y Magatte?

En la madrugada del 3 julio del pasado año el joven coruñés Samuel Luiz recibió, a la salida de una discoteca, una mortal paliza por ... un grupo de jóvenes, entre los que había un par de menores. Esta sección glosó tan triste suceso. Pero Samuel no estuvo solo. Dos jóvenes senegaleses, Ibrahima Diack y Magatte Vdyae, intentaron ayudarle, resultando ellos mismos agredidos.

En este lamentable suceso quedó perfectamente reflejada la dimensión ética dicotómica del hombre: de un lado, el mal, representado por los salvajes agresores; de otro, el bien, defendido por los senegaleses. Ambas posibilidades anidan en nuestro interior. Los verdugos de Samuel no fueron socializados debidamente en su entorno familiar y social, ni siquiera en el educativo, y sus pulsiones negativas no fueron reconducidas y sometidas por la razón, la disciplina, las normas o leyes y, en último término, por su propia conciencia. Los ideales, los valores han de enseñarse desde la infancia, desde la escuela. Crecieron como potros salvajes, alimentando su ego desvalido y sus frustraciones con la holganza, la rebeldía sin causa y la violencia gratuita, sin fraternizar con los demás. En cambio, los manteros senegaleses mostraron una actitud ética ejemplar. «Es nuestra educación, es lo que sabemos, lo que nos han enseñado».

La ética no debe quedarse solo en el ámbito familiar o amistoso, sino que debemos ser éticos con todos, pues el hombre tiene una dimensión social complementaria de su nuclear individualidad. Estos jóvenes parásitos, ignorantes y violentos son incapaces de tratar a los demás jóvenes como personas, de entender que «la mayor complejidad de la vida es precisamente esa, que las personas no son cosas» (Savater). Pero el llegar a ser un hombre verdaderamente ético –como Ibrahima y Magatte– no es fácil. Doblegar nuestros instintos destructivos es difícil. Además, a veces queremos actuar bien pero no lo hacemos por pereza, vergüenza o, incluso, por temor a poner en peligro nuestra vida. Fue el caso de los senegaleses, que resultaron agredidos y pudieron haber perdido la vida. «Si vemos a una persona que necesita ayuda lo que tenemos que hacer es ayudarla. Si pasa cualquier cosa, te tienes que meter», afirma Ibrahima. Cómo no recordar a Jesús Neira, el profesor que, en agosto de 2008, intentó ayudar a una joven maltratada por su pareja en plena calle de Majadahonda, recibiendo él una brutal paliza que le dejó meses en coma y que le produjo finalmente la muerte.

La actitud valiente de los senegaleses tuvo recompensa. En primer lugar, la Secretaría de Estado de Migraciones les concedió el permiso de residencia. En segundo lugar, fueron reconocidos como Hijos Adoptivos de A Coruña. Y finalmente, el empresario Javier Paz les ofreció trabajo en su empresa de carpintería, donde les trata más como hijos que como trabajadores. Ibrahima, Magatte y Javier Paz son los verdaderos héroes de nuestro tiempo, no las estrellas del espectáculo y futbolistas, a veces ídolos de barro, como demostró el desdichado Maradona.