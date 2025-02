Iberocio, ven y siéntete como un soldado

Me hago cargo de que viví en la calle Cuartel (hoy Saavedra Palmeiro), de niño me subía a los tanques si había exposición frente a mi casa por el día de las Fuerzas Armadas y luego jamás pegué un tiro en mi vida de adulto. ... Incluso asumo que conviene tener carros blindados, misiles, metralletas y un polvorín para cebar tanto trasto por si un día toca defenderse.

También me acostumbré a que a las expediciones a países en guerra las llamen misiones de paz, igual que a las porras de los policías que dejan cardenales en la espalda las llaman defensas. Es más, soy consciente del pasado de Badajoz, cuya historia se ha forjado con balas de cañón silbando por encima de baluartes y revellines. Y de que hoy tenemos a veinte minutos un acuartelamiento donde trabajan más de 3.000 personas adiestradas para defendernos matando si fuera preciso, además de una base militar que nos ha familiarizado con aviones de caza, los cuales colocamos en rotondas como el que pone una fuente o una docena de olivos.

Pese a todo lo anterior, cada vez que llega Iberocio, la feria de la infancia, dicen, me chirría su despliegue bélico. No sé si es por falta de contenido y hay que colmar espacios como sea, porque escasean las vocaciones o por una estrategia deliberada para naturalizar la guerra convirtiéndola en lúdica. Ayer estaba viendo actividades para bailar en TikTok, lo necesario para cocinar un arroz con champiñones, arneses y plataformas para sentir que vuelas hasta que apareció una niña apuntando con una especie de bazoca o misil antiaéreo –mi sobrino podrá concretarme modelo y capacidad destructiva– que me provocó escalofríos. Me pregunto si en plenas navidades les explican que el artilugio que ponen en sus manos podría volar el Puente Real desde ahí o solamente es capaz de reducir a escombros Ifeba entera.