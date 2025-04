Ibarra y Clara

Comenta Compartir

Badajoz. Palacio de Congresos. Concierto de la Orquesta de Extremadura. Por allí andaba el padre de la criatura, Ibarra (la orquesta fue un empeño personal ... suyo, otro), que ni se dignó en acercarse a saludarme. Se conoce que me tiene miedo por lo de la carretera del siglo XIX, Cáceres-Badajoz, claro: «Que den la vuelta por Mérida», dijo, adusto. No sé por qué ese temor, cuando lo he perdonado públicamente en estas páginas: por su determinante apoyo a la gestación del Centro de Cirugía de Mínima Invasión. Y por su decisión de crear en Cáceres otra de las joyas de la corona: el Museo Helga de Alvear. La verdad, no me habría importado pedir para él el Princesa de Asturias de las ¡las Artes y las Ciencias! Pero no: lo de la no-autovía es muy gordo.

En fin, allá que nos fuimos, al reclamo mayormente de la estrella invitada, la semiextremeña y extraordinaria Clara Andrada de la Calle, primera flauta de la Orquesta Sinfónica de Frankfurt, así como de la Orquesta Europea, amén de las actuaciones con las mejores orquestas y directores del mundo. ¿Semiextremeña? Sí, claro: la mitad de su dotación genética es de aquí. Su padre es de mi pueblo. «Se piensa con todo el cuerpo», dijo Nietzsche; mas no solo eso: viendo a Clara se ve a las claras que la música se interpreta con todo el cuerpo. Imposible 'volar' con más elegancia. El concierto, dirigido por Andrés Salado, joven pero consumado maestro de ceremonias, fue una delicia. Ido ya el embrujo de la pareja Mozart-Clara, cuando llegó la apoteosis final, 3ª de Mendelssohn, ya nos habíamos recuperado, por fortuna, de la congoja de los inicios: la tétrica pieza, recién compuesta, dedicada al brutal confinamiento pandémico: «Y el silencio era esto», Sergio Blardony. Y tanto. Que los perros tuviesen más 'libertad' que los niños, lo dice todo. Y hablando de la pandemia. Esta semana, los medios han conseguido, ¡al fin!, dar la noticia que tanto ansiaban: ¡5 millones de muertos!, lo que traducido al ámbito doméstico (somos 7.500 millones) es como si en un pueblo de 7.500 habitantes (Azuaga, Talayuela) hubiesen fallecido 5 vecinos. Uno cada cuatro meses. Si comparamos los números con los de la gripe de hace un siglo (20 millones de muertos –¿50?– sobre los 1.000 millones de personas de entonces), lo de ahora se queda en un «constipado mal curado», que se decía antaño. ¿Un constipado mal curado? Cómo se nota que a usted no se le ha muerto ningún familiar. En efecto, hemos tenido esa suerte. Y sé asimismo que en la familia donde han perdido a uno de los suyos los números no son ningún consuelo. Pero yo lo único que he hecho es 'traducir' los datos de la OMS. En resumidas cuentas: yo había venido a hablarles de la Orquesta de Extremadura y de la maravillosa Clara. La culpa de que me haya desviado tanto la tienen el señor Ibarra y la tétrica música pandémica. Ustedes perdonen.

