Hartazgo agrario

Es difícil resumir la situación que atravesamos aquellos que vivimos y amamos el campo. Nuestra sensación es que se está generando, o se está creando ... artificialmente, una frontera invisible entre lo urbano y lo rural que no debería existir. Los unos y los otros son dependientes, simbióticos. Lo que la gente del campo estamos buscando es dar continuidad a las responsabilidades que nos han legado nuestros antecesores, y/o vivir con la pasión que nos mueve. Si no somos nosotros, ¿quiénes van a seguir alimentando y cuidando del entorno en el que vivimos y vamos a legar a nuestros descendientes? ¿Quiénes serán? ¿Los grandes fondos sin escrúpulos cuya prioridad es enriquecer a sus accionistas a los que se deben? ¿Países productores extracomunitarios sin o insuficientes normas sanitarias, medioambientales o laborales? ¿Grandes laboratorios que nos alimentaran artificialmente?

Trabajar en lo agrario no es una labor que se elige, es un trabajo que se vive. Muchos de nosotros no tenemos horarios definidos, no existen las disculpas por la meteorología; no existen, en muchos casos, vacaciones tal como las pueden entender otros oficios; o incluso nuestras bajas o malestar están supeditadas a las urgencias de nuestro ganado o climatología. Dedicarse al campo, en cualquiera de sus vertientes, no es algo que muchos soportarían, piénsenlo. Ayúdennos, entiéndannos, les pedimos una mano, y coherencia. Si algo hemos aprendido de la pandemia, es que a los que más necesitamos son a los que tenemos más cerca. No estamos hablando de ideología o política, sino de apoyar a los que nos alimentan y cuidan de nuestro entorno.

Las solicitudes que nos mueven a manifestarnos son sencillas (y creemos compartidas por quienes nos entienden): ¡Dejadnos trabajar! Que nos dejen de «papeles, burocracia y trabas administrativas»; de eso, poco entendemos. Que nuestras acciones no dependan todas de solicitudes o normas que nosotros tenemos que cumplir a rajatabla; y, en cambio, nuestros colegas de otros continentes no tengan que cumplirlas (ya les llegará su momento…). No cerremos nuestros ojos a la deslocalización normativa que se está haciendo al importar productos de otros colegas extracomunitarios que no cumplen con las normas alimentarias, de bienestar animal, ni condiciones laborales de sus trabajadores. Imposible competir en esta desigualdad de condiciones con países en los que la vida es mucho más barata.

Nuestros productos, que nos alimentan a todos, urbanitas o rurales, son fruto del sudor y de las lágrimas, muchas noches en vela, haga frío o calor. El ganadero, apicultor, agricultor trabaja de sol a sol. La vida en el campo es difícil, e inviable cuando lo producido no se paga y no da ni para sufragar los costes de producción. Paguemos precios justos: nuestros productos pueden ser muy básicos, y muchos de ellos difícilmente promocionables, pero infinitamente necesarios.

Pedimos disculpas si están llegando tarde a sus reuniones, lugares de trabajo, ir a recoger a los niños al cole, o visitar a amigos. (Si son urgencias médicas, por favor, indíquenlas y se les debe abrir paso prioritario).

Las manifestaciones son la muestra del hartazgo del sector más necesario para la vida, que se siente abandonado, y que necesita ser escuchado. Gracias.