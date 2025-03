Las Hurdes a los ojos de Campúa

En las dos primeras décadas del siglo XX la prensa ilustrada fue paliando el adoctrinamiento realizado mediante los textos. Gracias a la fotografía, los mensajes ... llegaron de manera directa, concisa y concreta, con impacto inmediato en el receptor, de forma que la observación y valoración de los sucesos pasó a ser personal. De este modo, la reproducción de una obra de arte o la instantánea de cualquier hecho noticioso redujo, y en gran parte eliminó, los escritos descriptivos. Las páginas de las revistas, con una media de más del sesenta por ciento de mancha de imagen entre fotos y dibujos, fueron la crónica social plasmada en secciones de actualidad gráfica desde las que hoy podemos recuperar la memoria gráfica del país.

El impacto social de las ilustraciones activó la censura y, en determinadas informaciones –especialmente las relacionadas con la guerra–, su actuación fue implacable. Sobre el impacto social de las fotografías de prensa escribió Pérez Galdós en la revista La Esfera el 6 de enero de 1915 con motivo del homenaje a los periodistas Francisco Verdugo y Mariano Zavala: «(...) En un país donde la proporción de analfabetos es desconsoladora, constituye el grabado un importantísimo elemento cultural y pedagógico de incuestionable valor. ¿Quién de vosotros no habrá tenido ocasión de observar al infeliz obrero o al rústico fatigado al fin de la jornada, buscando en las revistas gráficas su medio de comunicación con el mundo? ¿Quién no habrá sorprendido alguna vez a los rapaces analfabetos el ansia de poseer la lectura para comprender la significación de una fotografía o un grabado que impresionó su espíritu?... Del valor de la forma gráfica como auxiliar o suplente de la forma literal, pondré un ejemplo recogido en la propia existencia del que en estos momentos os dirige la palabra. Menguada considerablemente mi vista, he perdido en absoluto el don de la lectura. Con profunda tristeza puedo asegurar que la letra de molde ha huido de mí, como un mundo que se deshace en las tinieblas. Pero si no percibo las menudencias del verbo impreso o escrito, puedo apreciar las formas abultadas de las imágenes reproducidas por la fotografía o el buril...».

La certera visión de don Benito llevaba implícito el reconocimiento a la generación de reporteros gráficos de comienzos de siglo, y entre ellos, de manera destacada, al primer Campúa (José Luis Demaría López), cuyos reportajes de la guerra de Melilla en 1909, publicados en Nuevo Mundo, le dieron una gran popularidad. Había sido aprendiz en el estudio de Manuel Compañy y se había curtido en la calle como los periodistas de raza, cubriendo todos y cada uno de los eventos de relevancia: políticos, culturales, sociales o deportivos.

Transformó las palabras en imágenes cumpliendo con los preceptos del informador gráfico y millones de ojos pudieron verlo

Cuando Campúa dejó la cámara en el año 1920, reconocido ya como maestro, para dedicarse a la gestión teatral y cinematográfica, así como a la dirección de la revista Mundo Gráfico, cedió el testigo a su hijo José Demaría Vázquez, quien no solo mantuvo el apodo sino que acrecentó su prestigio con una frenética actividad plasmada en excepcionales documentos de gran calidad. La vida cotidiana de los años 20, caracterizada por la controversia entre el morbo de la burguesía elegante y la supervivencia en los barrios de la periferia, fueron captados por su cámara, configurando un corpus documental compuesto por los negativos del asesinato del presidente del Consejo de Ministros Eduardo Dato el 8 de marzo de 1921, las revueltas callejeras, los estrenos musicales, las conferencias en el Ateneo o la cogida mortal del joven torero Manuel Granero el 7 de mayo de 1922 en la plaza de toros de Madrid.

Entre todas aquellas imágenes, reflejo de la existencia, las pruebas y contactos especiales destacan los reportajes del Rif tras el desastre de Annual en 1921 y el viaje del rey a Las Hurdes en 1922. Imágenes reproducidas en toda la prensa española y especialmente en las publicaciones de Prensa Gráfica, la empresa de la que formó parte y que editaba cuatro de las revistas de mayor tirada en aquellos años: Nuevo Mundo, Mundo Gráfico, La Esfera y Por Esos Mundos.

El excepcional reportaje de Las Hurdes constituye hoy un hito de la fotografía española y justifica los valores de la imagen para el análisis histórico. Más allá de los debates sobre la objetividad o subjetividad, a veces banales o simplemente forzados en función de intereses, Campúa captó las escenas y conformó la narrativa de los hechos con su mirada. Con la figura de Alfonso XIII como eje, hizo protagonistas a los hurdanos y encajó los instantes en el paisaje para cumplir con la función informativa, siempre consciente de que representaba al gremio de los gráficos y de que sus fotos –únicas e irrepetibles– serían objeto de revisión al ser difundidas por toda la prensa. Aquel viaje, del que los expertos han escrito que cambió el rumbo de la comarca, debe mucho –y más– a sus fotografías.

El miércoles 14 de junio de 1922, el periodista, abogado, publicista y creador literario Antonio Zozaya escribía en la revista Mundo Gráfico: «Horroriza cuanto se nos cuenta de esa porción de territorio nacional que se llama Las Hurdes. Sus infelices habitantes viven en primitivo estado de salvajismo, amontonados en inmundas cuevas, en promiscuidad vergonzosa de sexos, sin libros, sin herramientas, sin camas, sin utensilios, casi sin lenguaje. Nadie cultiva la tierra estéril; los hombres emigran para mendigar por los caminos; los niños, los ancianos y las mujeres se alimentan de hierbas; las nociones más elementales de humanidad, de moral y aun de derecho consuetudinario son absolutamente ignoradas en ese desnudo pedazo del suelo de la patria que, desdichadamente, no es en atraso ni en miseria el único«.

Efectivamente, horrorizaba escuchar cuanto se contaba o se leía sobre aquella tierra, todo imaginado hasta entonces desde la interpretación de los escritos descriptivos, pero solo por y para unos cuantos. En aquel viaje Campúa transformó las palabras en imágenes cumpliendo con los preceptos del informador gráfico, y millones de ojos pudieron verlo. También los nuestros ahora, no lo olvidemos.