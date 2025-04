Humo de paja

Reconozco que soy hombre de poca fe; aun así, a principios de año, hice un ejercicio de contrición: ser positivo, incluso buenista, hacia las inversiones ... que, al parecer, iban a llegar a Cáceres en este 2021 que (ya pasado el puente de Todos los Santos y con el testimonio de la instalación de las luces navideñas) entra oficialmente en su recta final.

Estoy seguro de que a nadie le gusta que le traten de cretino. Pero es que, además, tengo la impresión de que, en este ejercicio de trileros que representan los presupuestos para Cáceres, ni siquiera tratan ya de impresionarnos con fuegos de artificio que suelen ser tan suntuosos como efímeros, pero, aun así, caros; ahora nos conformamos con el humilde 'Humo de Pajas', como si estuviéramos tan inmunizados ante las decepciones que no mereciese la pena ni esmerarse en el truco.

Aunque hace ahora un año se anunció que Cáceres tendría un Centro de Investigación en Acumulación de Energía para 2023, con dotación presupuestaria de 34,5 millones, el proyecto no ha empezado. De la otra gran partida, los 86,3 millones para la ampliación de la depuradora, no se ha invertido ni un euro; lo de la segunda fase del Hospital, es sangrante: se consigna una cantidad ridícula de 1 millón que, por supuesto, no se gasta; luego están los 9 millones para la mejora del abastecimiento de agua a Cáceres: nada; los 4 millones presupuestados en 2021 de la autovía Cáceres-Badajoz, anunciada por Ibarra antes de dejar la presidencia en 2006: ídem, eadem, ídem; la ampliación del Palacio de Justicia, el Aeródromo... No quiero aburrirles porque algunas inversiones fallidas vienen tan de lejos que las conocen de memoria.

Salvo que algún prestidigitador político tenga a bien entretenernos con justificaciones peregrinas para divertirnos un rato, esta es la situación: un sempiterno día de la marmota. A los ciudadanos la sonrisa nos va a durar lo que dura una función; luego el frío de la calle, como a la salida del teatro, nos volverá de golpe a la realidad.