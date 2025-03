Comenta Compartir

Aquí estamos defendiendo que nuestro trabajo vale lo que cuesta hacerlo, aunque sea un clic más entre todos los millones posibles. Ha llegado por necesidad, ... pero es la hora del periodismo humilde, honesto y confiable. Alguien que no te hable desde arriba, desde su atalaya de gran profesional que decide lo que es noticia y lo que no. El ego, el que lo tuviera, ya se lo puede guardar en el cajón o hacerse un lazo con él y lanzarse a la arena, porque la ventaja que tuvimos un día se ha esfumado. Es tiempo de ser flexible y de aprender, no de dar lecciones. Y ponerse la credibilidad por bandera en medio de una selva de creadores de contenidos que piden paso con nuevas reglas que cambian cada dos por tres. A veces, hasta de las adversidades pueden salir cosas buenas.

