Comenta Compartir

Cuando mi sobrino era pequeño me profesaba gran admiración por ser periodista. Yo creía que me idealizaba por las entrevistas o reportajes que hacía hasta ... que un día me sacó del error al preguntarle a qué se quería dedicar de mayor. Se debatía entre ser científico o periodista. Le apasionaba lo primero pero había cualidades de lo segundo que le atraían. ¿Cuáles?, quise saber. «Tendría cromos de cualquier colección y chucherías cuando quisiera. Porque las vendéis en el periódico». Así descubrí que mi sobrino en realidad deseaba ser kiosquero. Le expliqué que yo no vendía los periódicos sino que escribía lo que sale en ellos y adiviné enseguida la decepción en su rostro. «No, entonces quiero ser lo otro», me dijo. Qué bien nos sienta a los periodistas una cura de humildad de vez en cuando.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY