Humanidad papal

El Papa lanzó ayer un mensaje de calado no solo a la comunidad católica, sino a todas aquellas personas que, con independencia de sus creencias ... religiosas, siguen con interés las palabras y las decisiones de Jorge Mario Bergoglio al frente del Vaticano. El pontífice dijo que no lo contempla ahora, pero que no descarta apartarse de su liderazgo espiritual si la entereza física no le acompaña para continuar encabezando una de las organizaciones más poderosas, exigentes y expuestas del mundo. Francisco, a sus casi 86 años y obligado a desplazarse en silla de ruedas por una dolencia de rodilla, se abre así a una dejación voluntaria de sus funciones muy infrecuente en la Iglesia y que ya asumió su predecesor, Benedicto XVI, tras el acusado padecimiento de Juan Pablo II. La responsabilidad papal es difícilmente equiparable a cualquier otra que suponga, de una forma u otra, ejercer el poder; un poder que en caso de los pontífices trasciende lo terrenal. Y, por ello, a nadie se le escapa lo que significa renunciar a seguir encarnando el mandato de Dios. Pero el sentido de la humanidad no solo no puede excluir a quienes ejercen el papado, sino que el respeto, la empatía y la piedad han de latir en su propio magisterio.

