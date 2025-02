Hasta los huesos

Comenta Compartir

Hace dos años las estadísticas arrojaban ya horribles datos de adolescentes de entre 12 y 16 años que habían hecho dieta para adelgazar sin control médico. De ellos, más del 50% la acompañaban de conductas de riesgo como vómitos o purgas, entre otros comportamientos determinantes ... para sufrir un TCA (Trastorno de la Conducta Alimentaria). Actualmente en España, tras el confinamiento por la pandemia, las cifras se han disparado: más de 400.000 personas sufren un trastorno alimentario, de las cuales más de 300.000 son jóvenes de entre 12 y 24 años. La anorexia y la bulimia son los más conocidos y frecuentes trastornos, pero no los únicos. Internet les ofrece todo tipo de páginas, blogs, foros, chats, perfiles de redes sociales, webs, aplicaciones para dispositivos móviles... en los que cualquier niño puede encontrar los 'mandamientos' requeridos para restringir su dieta y engrosar el monstruo que tratará de llevarlos hasta la muerte. Sugieren barbaridades como que adelgazar y no comer demuestran la auténtica fuerza de voluntad, o que no se debe comer sin sentirse culpable, o sin castigarse después, y que una forma eficaz de adelgazar es morir de hambre.

Sectores como el de la publicidad y la moda promueven, y no tan sutilmente, comportamientos que conducen a sufrir estos trastornos. Y ¿qué hacemos los adultos 'sanos' ante esta lacra? ¿En qué lugar está la salud mental en las escuelas? ¿Con cuántos profesionales se cuenta en los centros educativos que ayuden a los niños a crecer en un entorno sano que impida tanta vulnerabilidad, tanto sufrimiento? Muchos de los casos comienzan por un 'bullying' inadvertido entre padres y profesores. ¿Cuándo se va a tomar conciencia en este país de la importancia de cuidar a nuestros pequeños y adolescentes y educarlos para que sepan afrontar la vida de manera saludable? Es un monstruo de muchas cabezas alimentando, entre otros, por influencers convertidos en gurús de la nutrición, que promueven conductas alimentarias indeseables, famosillos que se atreven a calificar de 'cool' algo tan grave como la anorexia, modistos que eligen chicas esqueléticas, cuyo cuerpo es válido solo si pasa inadvertido bajo la prenda ¿Qué clase de sociedad enferma sigue permitiendo que todo esto ocurra? La nuestra. Hay que acabar con esto. Hay que promover entornos educativos seguros e impermeables a esta barbarie. ¿Cambiar las metodologías en las escuelas? Sí, sobre todo para prevenir y no tener que curar. En España somos más de curar, aun cuando ya no hay remedio.

