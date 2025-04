Si es verdad que en el centro está la virtud, entonces la política española se encuentra penosamente huérfana de elementos virtuosos, ya que los dos ... partidos mayoritarios se empeñan en alejarse del centro cada vez más, supongo que con la «sana» intención de poder despedazarse con mayor comodidad y virulencia.

Situado entre las ruinas de lo que fue Ciudadanos, organización cruelmente desmantelada por el egoísmo personalista y la incompetente torpeza de Ribera, me siento huérfano de representación, como imagino que se encontrarán cientos de miles de españoles que no se sienten representados por los grandes partidos, y que se verán obligados a votar el mal menor, con una mano tapándose las narices, o votarán en blanco, o sencillamente no votarán.

Me siento atrapado hasta el hastío entre mis amigos que defienden a capa y espada que el gobierno socialista jamás ha hecho nada mal ni siquiera manifiestamente mejorable, porque son infalibles, vamos, la perfección suma y la culpa de todo la tiene esta derecha con la que no se puede negociar, y además, quien no mantenga esta opinión no puede ser otra cosa que un fascista vendido al IBEX 35. De igual manera, me siento constreñido por mis amigos que declaran que este gobierno Frankenstein es un puro desastre, que jamás han dado una a derechas, que su comportamiento siniestro terminará hundiendo al país, que compran su apoyo al mejor postor pactando con nacionalistas, independentistas y filoetarras, hatajo de social comunistas.

Entonces yo, como tantos otros, me debato en la imposibilidad de razonar con unos para hacerles ver que las cosas no son tan blancas y con otros para que consideren que las cosas no son tan negras, sino que navegamos más bien por océanos grises repletos de claroscuros, tarea descomunal la de arrojar algunas dudas ante la visión monolítica de quienes portan gafas blancas o llevan gafas negras, y es que, en buena parte de los casos, la posición de las personas es mucho más emocional que racional, en fin, que unos somos del Barça y otros del Madrid o del Atlético, y eso es puro sentimiento.

Por Dios, qué envidia me dan los alemanes, con años compartiendo un gobierno de concentración entre conservadores y socialdemócratas presididos por una europeísta de prestigio, poniendo por delante el interés del país frente al sectarismo partidista, y ahora con la perspectiva de una coalición de verdes y liberales con los socialdemócratas o con los conservadores. Y yo me pregunto ¿aquí dónde se encuentran los verdes y los liberales que nos salven del guerracivilismo en el que se ha visto envuelto este país durante siglos?, porque clama al cielo la oportunidad perdida por Sánchez y Ribera para romper las cadenas que nos atan por un lado con los independentismos antisolidarios con la España pobre y deshabitada y, por otro lado, con el descontento extremo que se refugia en el nacionalismo populista y xenófobo de Vox, tan cercano a Trump, Orban o Salvini.

Por otro lado, la simpatía que despierta la líder Arrimadas, una luchadora nata que intenta no rendirse ante la adversidad y la pesada carga impuesta por su predecesor, temo que no baste para vencer la inercia arrolladora y voraz del PP, dispuesto a fagocitar a sus presentes aliados, a los que todavía necesita. Ahora más que nunca, se hace necesario un partido liberal con un carácter marcadamente ecologista, preocupado por el medioambiente y el calentamiento global, capaz de negociar con la izquierda y la derecha para liberarnos de la tiranía y el chantaje que ejercen los nacionalismos excluyentes y librarnos de los extremos de nuestro espectro político.