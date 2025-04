La huella en la sangre

Ayer amaneció el casco antiguo de San Juan de Puerto Rico con la estatua de Juan Ponce de León tirada por los suelos y partida ... en pedazos. Era la forma que algunos tenían de recibir a Felipe VI en su visita oficial para acompañar a las autoridades en las celebraciones por el quinto centenario de la fundación de la ciudad.

San Juan se fundó en 1521, pero la pandemia ha retrasado un año los actos conmemorativos, a los que no podía faltar el Jefe del Estado español junto con algunos miembros del gobierno. Y la ocasión, tan señalada, ha servido a los ingratos, a los ignorantes, para hacerse notar cometiendo la fechoría de arruinar el homenaje público a quien les dio lo que son.

Es un acto más dentro del desenfreno ocurrido en América, tanto en el norte como en el sur, en contra de los españoles, un intento por borrar las huellas de quinientos años, como si ese fuera el único vestigio que permanece. No se dan cuenta los atacantes de que es en su sangre, en su cultura, en su idioma, en su religión y, en definitiva, en sus propios genes, donde la huella ha calado para siempre. Son porque fueron, y no dejarán de ser aunque acaben por derribar hasta la última estatua del último fundador, gobernador, conquistador o colonizador.

No es casualidad que todas estas estatuas hayan permanecido hasta ahora sin que nada les ocurriese, sino que ha tenido que llegar la generación «más preparada de la historia» para que la incultura y la ignorancia borren el conocimiento de la Historia de la mente de las nuevas generaciones. Mientras los padres y los abuelos no hicieron más que recibir la herencia que los criollos pusieron en sus manos con la independencia, son ahora los más jóvenes quienes se rebelan contra su propio pasado y buscan un chivo expiatorio que pague en los bronces escultóricos el precio de su berrinche. Como si con ello pudieran borrar para siempre quinientos años de su propia historia.

Cuando menos se lee, cuando menos historia se sabe, cuando más se ignora, es precisamente cuando emerge una corriente tan absurda. No cabe duda alguna de que el fanatismo es hermano de la ignorancia, y la violencia de la incultura. Me juego unos cuartos a que ninguno de los que han intervenido en el derribo de la estatua de Ponce de León sabría decir ni una sola nota biográfica del fundador de la capital de Puerto Rico. Pero claro, para tirar una estatua al suelo no hace falta haber estudiado ni lo más elemental.

Lo peor de todo es que no tiene sentido buscar culpables, porque se trata de una cuestión cultural y de educación, y ambas cosas son competencia de los gobiernos. Si el pueblo ve que las autoridades retiran la estatua de Colón en cualquier otro punto de Estados Unidos, ¿por qué no tirar una escultura más? Y si en la misma España se arremete contra los conquistadores, ¿por qué defenderlos en América?