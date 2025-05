La huella ineludible del 1-0

Comenta Compartir

La celebración del sexto aniversario del referéndum ilegal del 1-O se ha desarrollado este año en el inédito contexto por el cual el intento ... de investidura de Pedro Sánchez depende del concurso del conjunto del independentismo catalán, lo que ha hecho que la efeméride se haya convertido en terreno abonado para la reivindicación por Carles Puigdemont y por los dirigentes de Esquerra de lo que significó la tentativa separatista de 2017. La paulatina naturalidad con que se van instalando la posibilidad de que Sánchez otorgue la amnistía del 'procés' para conquistar la reelección, la reactivación de las reclamaciones autodeterministas y la presencia creciente de Puigdemont como interlocutor válido no puede soslayar el recordatorio de que el separatismo ni fue ni es notoriamente mayoritario en Cataluña; que el Govern de 2017 que clamó contra el Estado quiso imponer su voluntad a la mitad de los catalanes que no comulgaban con la ruptura con España; y que el expresident continúa siendo un prófugo de la justicia. Premisas que no pueden orillarse como si nada o casi nada hubiera ocurrido en todos estos años, mientras se da carta de naturaleza a un eventual borrado del 'procés' que acabaría legitimándolo.

Opinión HOY