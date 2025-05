Comenta Compartir

Amanece. Suena la alarma del teléfono y consulto perezosamente las primeras noticias en la cama. Oh, Dios mío. Leo que mi móvil contiene alrededor de ... 40 materiales tóxicos y causa una huella de 12.760 litros de agua y 16 kilos de emisiones de dióxido de carbono, ¡solo durante su producción! Desolado, me doy una ducha, es decir, consumo unos 150 litros de agua y 0,2 m3 de gas. Esto de ducharse diariamente no puede ser. Introduzco un vaso de leche en el microondas, ese aparato mortífero cuyo uso en Europa contamina como siete millones de coches. Me encuentro cada vez peor. Voy al inodoro y dudo si usar la cisterna, como hacía Eusebio 'el Batería', que solo tiraba de la cadena por las noches. En fin, decido ponerme un rato frente al ordenador a escribir este artículo, y me siento aún más culpable: maldito sea el día en que lo compré, pues contribuí a usar 240 kilos de combustibles y productos químicos, y 1.500 litros de agua; además, cada vez que hago clic en una web genero un flujo de información, en cuya gestión intervienen factores que dejan su huella contaminante. Mañana saco del trastero la Olivetti. Pita el móvil. Es el banco, ¡que ha calculado mi huella de carbono en base a los importes de los recibos de electricidad, agua y gas domiciliados, y el uso de la tarjeta para echar gasolina! ¡Socorro, necesito ayuda, soy un contaminador compulsivo!. Me tengo que ir al pueblo, pero no sé, iré dejando una huella de emisiones de gases por las dehesas... mejor llamaré a la estación de autobuses a ver cuándo sale la 'serrana', prepararé un par de maletas y aliviaré al planeta unos 138 gramos de CO2.

Obvio el suplicio que supone el resto del día. ¿Y lo de comer? Como hoy toque un bistec de ternera va a temblar el misterio: una vaca que va al matadero deja una huella equivalente a 76 barriles de petróleo, sobre todo por las emisiones de metano a la atmósfera de sus ventosidades a lo largo de su vida. Los veganos van a tener razón. Enviar un email, poner la lavadora, cargar el móvil... todo va dejando un rastro de gases que se acumulan en la atmósfera y sobrecalientan el planeta. Se nos anima individualmente a un cambio de hábitos que lleven a un consumo responsable, mientras los gobiernos sucumben a las presiones de las multinacionales petroleras, llevándolos a estrepitosos fracasos en cada cumbre del planeta, como esta última de Glasgow. Se nos acojona literalmente con cifras personales de las que somos responsables, conminándonos a conducirnos de forma sostenible, mientras Iberdrola deja nuestros pantanos convertidos en ciénagas nauseabundas para vender energía a precio récord. ¿Quién censura o impide esas malditas huellas mastodónticas y burradas ecológicas? Enviar un email, poner la lavadora, cargar el móvil... todo va dejando un rastro de gases que se acumulan en la atmósfera y sobrecalientan el planeta Señores gobernantes: sí, he plantado cientos de árboles, tengo una huerta, consumo productos naturales, procuro ir andando cuando puedo y reciclo mi basura. Pero métanse la huella de carbono que genero donde les quepa.

