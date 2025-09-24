Las lágrimas de Hemón

El señor Robinson ha entregado a las autoridades a su propio hijo, acusado de asesinar al ultraconservador Charlie Kirk, aun sabiendo que es muy probable ... que lo condenen a muerte. No es solo un íntimo desgarro –suponemos–, es también un dilema universal que atraviesa los siglos: ¿qué pesa más, la fidelidad a la sangre o la lealtad a la ciudad?

Hace veinticinco siglos que Sófocles puso sobre la escena que la familia y la polis no siempre reman en la misma dirección. Antígona arriesga su vida por dar sepultura a su hermano contra lo ordenado por el rey Creonte. La sangre de la hermana desafía a la ley de la ciudad causando una tercera víctima propiciatoria cuya muerte viene a igualar los dos destinos en una misma tragedia: Hemón, hijo del rey inflexible, se suicida entre lágrimas ante el cadáver de su amada Antígona. Hemón encarna, pues, el equilibrio entre la sangre y la ciudad, un equilibrio inestable que como tal entelequia simplemente no puede existir. De hecho, Hegel vio en Antígona el enfrentamiento entre la ley divina de la familia y la ley humana del Estado como el paradigma de una colisión irresoluble.

Pero este dilema, remoto, salvaje, no vive solo en la ficción de los teatros griegos. Hoy reaparece en la portada de los periódicos sobre el terreno de la realidad: en un barrio cualquiera, un padre cualquiera y su hijo reviven la tragedia milenaria, lo que demuestra que seguimos viviendo a la sombra de los clásicos: el viejo mito se renueva hoy convirtiéndose en noticia y nos alerta de que todos –también tú y yo si nos viéramos en la cruel encrucijada de ese padre– tendríamos que elegir un camino u otro.

Robinson ha decidido entregar a su hijo a una justicia tan brutal que puede condenarlo a la pena de muerte –la más inhumana e injusta de las condenas–. ¿Por qué? ¿Qué puede mover a un padre a tomar semejante decisión? Quizá el peso insoportable de la complicidad en un asesinato, o rendir cuentas del pecado del hijo ante su Dios, o expiar lo que ya no puede ser corregido. Motivos de conciencia. Pero también podría haber un motivo cívico, casi político: entregar al hijo para que no se destruya el delicado equilibrio de la comunidad. Si lo ocultara, si lo protegiera, estaría negando a la ciudad el derecho a defenderse de quien la perturba.

Y podría incluso haber una tercera razón, enraizada en el árbol feraz donde crecen las ideas políticas y religiosas más rancias. Ideas de hace también veinticinco siglos, cuando el cónsul Lucio Junio Bruto, uno de los fundadores de la República Romana, condenó a muerte a sus propios hijos por conspirar contra el nuevo orden, impulsado por él mismo. Cronistas de la época como Tito Livio y Dionisio de Halicarnaso lo presentan impasible, inmóvil, inflexible (quizá psicópata, igual que muchos gobernantes de entonces, y de ahora), mientras los verdugos azotan hasta la muerte a las criaturas que él engendró. El relato de Tito Livio nos resulta hoy estremecedor: «Reaccionó con una crueldad que lo erige como ejemplo de virtud patriarcal y de sometimiento de las pasiones personales a la justicia y a la ley». Es decir, el historiador llega a equiparar crueldad y virtud por sacrificar a sus hijos en el altar de la 'res publica'.

Pero hay muchas diferencias entre aquellos precedentes y la actualidad; y sobre todas, una: el tiempo transcurrido. Los principios que sometieron con tanto rigor a aquellas víctimas y verdugos han caducado, o deberían. Porque han pasado muchos siglos y hemos evolucionado. Hemos experimentado avances socioculturales, humanísticos, éticos… Ni siquiera la mayoría de los creyentes en Dios cree ya en el Dios cruel, vengativo y caprichoso del Antiguo Testamento (incluso Dios se ha humanizado, ¡aleluya!). Todos, o casi, hemos progresado. Y en esta palabra, progreso, está la clave.

Los Robinson viven en Utah, que, salvo su ciudad capital, es uno de los estados –hoy desunidos como nunca– más representativos de la América profunda, tradicional, republicana y mormona; una América en extensión gracias al abono que aspirantes a tiranos como Trump y sus seguidores echan en la tierra fértil de la ignorancia. Quizá ese cóctel de fatalismo, fanatismo, lealtad a un Dios atrofiado y sometimiento ciego a la República supremacista (en este caso, al republicanismo partidista ultraconservador) nos ayude a comprender un poco más la decisión del señor Robinson, tan similar a la de aquel cónsul romano que prefirió su República a sus hijos.

Robinson nos retrotrae a hace veinticinco siglos y condena a su hijo, me temo, no tanto por haber asesinado a un líder de los suyos como por haber traicionado el honor de los anquilosados e intocables principios que propugnan el movimiento MAGA y el Partido Republicano. No, ahora no se trata de elegir entre la sangre o la polis, se trata de por qué repugnantes motivos se elige una justicia inhumana y se da la espalda a la propia sangre. Hoy Hemón llora con más motivo que nunca.