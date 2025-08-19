HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este martes, 19 de agosto, en Extremadura?
Tribuna

Santa María de Brovales, entre la pena y la rabia

Feliciano Correa

Escritor

Martes, 19 de agosto 2025, 23:23

En el año 2021 tuvo lugar una de esas acciones que parecen impropias que sucedan en esta sociedad extremeña, donde la cultura y la historia ... común cada día concitan más interés y curiosidad. Ocurrió que unos afortunados de renombre y hacienda, orlados con el distintivo de aristócratas, la emprendieron, armados con uno de esos elefantes de hierro que son las retroexcavadoras, contra un oratorio centenario elevado por la Orden del Temple con materiales visigodos de acarreo. Mi denuncia de entonces, publicada en HOY (27-03-2021) llevaba por título: «No los perdonéis porque sí saben lo que hacen». He visitado el lugar desde los años sesenta del siglo pasado. Y, a partir de 1973, acudía hasta esos parajes de soledad y silencio con mis pequeños hijos. A ellos le contaba lo importante que es preservar esas huellas dactilares hechas piedras. Porque si nos fijamos, nos hablan, les decía. Transmiten emociones y sugieren, cómo el pasado común tiene un valor que no se entiende en la contabilidad monetaria al uso.

