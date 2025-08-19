Santa María de Brovales, entre la pena y la rabia

En el año 2021 tuvo lugar una de esas acciones que parecen impropias que sucedan en esta sociedad extremeña, donde la cultura y la historia ... común cada día concitan más interés y curiosidad. Ocurrió que unos afortunados de renombre y hacienda, orlados con el distintivo de aristócratas, la emprendieron, armados con uno de esos elefantes de hierro que son las retroexcavadoras, contra un oratorio centenario elevado por la Orden del Temple con materiales visigodos de acarreo. Mi denuncia de entonces, publicada en HOY (27-03-2021) llevaba por título: «No los perdonéis porque sí saben lo que hacen». He visitado el lugar desde los años sesenta del siglo pasado. Y, a partir de 1973, acudía hasta esos parajes de soledad y silencio con mis pequeños hijos. A ellos le contaba lo importante que es preservar esas huellas dactilares hechas piedras. Porque si nos fijamos, nos hablan, les decía. Transmiten emociones y sugieren, cómo el pasado común tiene un valor que no se entiende en la contabilidad monetaria al uso.

El término municipal del antiguo bayliato de Jerez, es de los más grande de Extremadura, pero resulta que la burricie coronada con viejo mote, ha querido usar también ese modesto espacio que heredaron sin sudarlo, para convertir el aroma de incienso, en tufo de corral ganadero. La ermita tenía campana que llamaba para convocar a los campesinos. Porque nuestros antepasados casi todos eran hijos de la gleba, pues hasta final del siglo XX no se contabilizaron más habitantes en las urbes que en el mundo agrario.

Gracias al seguimiento y a las crónicas puntuales del periodista Celestino J. Vinagre, hemos podido seguir el relato aciago de aquel delito atroz. ¡Cómo si no hubiera terreno sobrante en los miles de hectáreas que poseen esto acomodados, donde se asientan anchurosos cortijos, se atreven, por negligencia o afán de dominio, a marchitar restos significativos donde acuartelar vacadas, piaras o rebaños! En mi obra 'Razón e historia de una Casa-Fuerte. El señorío de La Granja', doy cuenta de cómo ya, en 1498, los visitadores de la Orden de Santiago, se llegaron hasta estos andurriales para inventariar los ajuares y estado del templito. Y el erudito Juan Solano de Figueroa refiere que esa arquitectura hoy arrasada, pudo ser parroquia. En mi obra recojo lo más sustantivo que llevé a cabo estudiando un manuscrito que hallé en el archivo parroquial. Ahí se cuenta el cambio de una campana grabada con la leyenda 'Sant Jacob ora pro nobys. Anno 1614', entre otras muchas curiosidades.

Las extensas fincas jerezanas han gozado de derechos de dominio por los amos sobre los campesinos que allí encontraban asilo. Así, don Cristóbal Osorio, dueño de La Crespa, compró a la Corona la jurisdicción civil y criminal sobre los moradores de esas sus tierras. Todavía existe encaramada la horca como mal recuerdo de aquellas pernadas perversas.

En nuestros días, usar la maquinaria para cargarse los vestigios pétreos resulta un vicio cómodo, sobre todo realizado a escondidas, porque casi nadie acude por esos barbechos atusados con rumores de cárabos y restos de abrevaderos. Ya en el diario HOY, el 7-12-2001 conté cómo 'Derriban con una excavadora en Jerez de los Caballeros la ermita de san Antón, del siglo XVIII'. Fue un desatino municipal, un mal ejemplo ante la ciudadanía a la que se castiga cuando contravienen las normas de patrimonio o las ordenanzas municipales.

¿Y ahora qué? Parece ser que aquella osadía está vista para sentencia. Recuerdo que unos días después del holocausto patrimonial, nos reunimos en el despacho de Virginia Borrallo, entonces alcaldesa de la ciudad. Allí estaba el familiar representando a Francisco Bernardo de Quirós y Fernández de Córdoba, vigésimo marqués de Bacares y vigésimo tercer conde de la Puebla. Tras esa tensa reunión, manifestó su disposición a restaurar la tropelía.

A día de hoy, y tras el proceso judicial pendiente, no estaría mal que, con la supervisión de expertos de la consejería de Cultura que regenta Victoria Bazaga, se llegara a un acuerdo, donde la directora general de Patrimonio, Adela Montaña Rueda, que es notable arquitecta, lograra que los infractores asumieran el coste de la restauración por la barbarie. En mi obra citada tienen referencias suficientes del monumento para su reparación.

Porque pagar una multa supone poco para estos potentados, les basta vender unas pocas reses. Pero obligarles a recomponer lo devastado es lograr que quede en pie el histórico oratorio, testigo de un medievo donde los templarios tuvieron singular protagonismo, al elevar a Xerez como capital de la Orden en todo el reino de León. Pagar unos euros es cosa nimia para personajes de nombre y chequera, que usan los viejos señoríos de los que son dueños, como colonias lejanas de Madrid. Todavía, todavía digo, visitan de cuando en cuando el feudo para recaudar los beneficios que les aportan tan extensos latifundios.