El Hospital San Pedro de Alcántara, un proyecto de futuro

Una pregunta para nuestros políticos: ¿qué haremos con el Hospital San Pedro de Alcántara una vez finalice la segunda fase del nuevo hospital de Cáceres? ... No sé si en algún momento se lo habrán planteado. Puede que sí o puede que no. Tras más de quince años en abrir la primera fase y otro lustro perdido hasta ver el proyecto de la segunda fase ¿qué prisas hay para semejante planteamiento?

Si revisamos el Catálogo Nacional de Hospitales de estos últimos años vemos como hay hospitales de reciente construcción que son altas y otros que por obsoletos o traslados a los nuevos son bajas en dicho catálogo. Tenemos ejemplos como el Hospital Virgen de la Salud de Toledo, trasladado al nuevo, o el San Cecilio de Granada, reubicado en el Parque Tecnológico y utilizado durante la pandemia. En ambos casos, edificios abandonados en el centro de las ciudades. El Hospital San Sebastián de Badajoz fue trasladado hace unos años al Perpetuo Socorro y recientemente convertido en centro cultural 'Hospital Centro Vivo'. Y en Cáceres tenemos el ejemplo del Hospital de la Montaña, cerrado y reabierto como solución para enfermos en el periodo de pandemia y donde su uso sanitario actual es un centro de salud y un Punto de Atención Continuada. Otros posibles usos, como acoger el Archivo Provincial, más bien parecía un proyecto descabellado. En estos días, mientras la nueva ministra de Sanidad, con aspiraciones mundialistas en la OMS, se manifestaba en Madrid por una sanidad pública con el lema: 'La sanidad no se vende, la sanidad se defiende', hemos conocido la noticia de la cesión por 75 años y 180 millones de euros del hospital Militar de Moncloa por parte de la ministra de Defensa al grupo privado Quirón, que gestiona el cercano hospital de la Fundación Jiménez Díaz (La Concha). «Cosas veredes, amigo Sancho».

Tras esta breve introducción, quiero comentar que en el verano de 2020 y plena postpandemia, el presidente del Club Senior nos encargó a un grupo de profesionales jubilados la redacción de un documento sobre los mayores en Extremadura: 'Protección a nuestros mayores, asignatura pendiente'. Me cupo el honor de desarrollar un el capítulo 'Presente y futuro de la asistencia a los mayores en Extremadura'. No voy a desarrollar el amplio trabajo en el que se planteaba un Plan Estratégico Regional para Geriatría. Me limitaré a recoger literalmente las conclusiones del mismo en referencia al futuro uso del Hospital San Pedro de Alcántara. Y como estamos en presente, no podemos olvidar el futuro más inmediato recogiendo las palabras de Daniel Inneraryti en su último libro 'Teoría de una democracia compleja': «El futuro es una construcción que tiene que ser anticipada con cierta coherencia». En tal sentido nos atrevemos a presentar la siguiente propuesta tras la crisis de la covid: creación de un hospital geriátrico en Cáceres.

Dicen los teóricos que las crisis hay que aprovecharlas y por ello esta propuesta intenta mejorar el sistema sociosanitario cacereño y extremeño, tras la situación planteada ante la covid con las altas tasas de mortalidad y letalidad en ancianos en las residencias tanto públicas como privadas y concertadas, así como en las clínicas privadas y en el reabierto Hospital Nuestra Señora de la Montaña de Cáceres.

Hoy en día el área de salud de Cáceres, como área de referencia provincial, dispone de dos hospitales: Hospital San Pedro de Alcántara, con dedicación exclusiva a especialidades pacientes con patologías médicas y materno infantil, y el nuevo Hospital Universitario (construida solo una primera fase) de uso para especialidades quirúrgicas. No es cuestión de entrar en las disfunciones asistenciales que provocan la separación entre ambos centros. El planteamiento para un futuro se basa en:

1.- Finalización de la segunda fase del nuevo hospital, procediéndose al traslado de la parte médica y materno infantil al nuevo hospital, salvo el servicio de Geriatría, Psiquiatría y Rehabilitación.

2.- Dedicar el Hospital San Pedro de Alcántara a hospital de geriatría de ámbito regional: pacientes agudos, larga y media estancia, hospital de día, etc.; ya que cuenta con instalaciones adecuadas para ello.

3.- Este planteamiento liberaría camas de esas tres especialidades citadas del Hospital Universitario de Cáceres y se daría uso adecuado al Hospital San Pedro de Alcántara, contando además con UCI, Intermedios, UCRI, UDI y un servicio de radiología y laboratorio, así como una posible reserva de camas, todas ellas dotadas de tomas de oxígeno, vacío, etc. Este proyecto no está exento de incertidumbre, pero si las autoridades sanitarias cumplen con las promesas de esa segunda fase del HUCC, dicha instalación hospitalaria podía estar en uso para el fin descrito. Esperemos que las previsiones en 2030 se vean cumplidas.

Pero la estructura del Hospital San Pedro de Alcántara, con amplio aparcamiento y cercanía de zonas verdes, da para muchos más usos, como pueden ser: centralización de unidades sanitarias o sociosanitarias dispersas por la ciudad, ubicación del cercano centro de salud San Jorge, por supuesto el 112 y mantener las urgencias hospitalarias.

Mantener dentro del casco urbano dichas urgencias es una prioridad, al estar dotadas de los recursos necesarios para la atención de la población. El cierre de las urgencias y su traslado al nuevo hospital supondría que el 80% de los cacereños deberían hacer un trayecto entre seis y diez kilómetros para recibir atención urgente, al margen de la prestada en el PAC o algunos centros de salud. Sin olvidar que en esos momentos cualquier radiología convencional o una simple ecografía obliga a dicho desplazamiento.

El Colegio Oficial de Médicos en meses pasados y en páginas de este diario HOY hacia alguna propuesta de uso futuro para este hospital. Siempre hay formas distintas de ver el futuro y no por ello son incompatibles.