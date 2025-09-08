La hostelería impera

Nuestras calles, paseos, avenidas, plazas... están en la actualidad 'señoreadas' por los 'veladores'. Desde primera hora de la mañana se afanan los sufridos hosteleros en ... sacar sus mesas, sillas, taburetes... para atender en las terrazas a sus clientes, pero en muchos casos invadiendo aceras y comprometiendo el paso de los ciudadanos a pie. Hay incluso alguna parada de autobús que está limitada, cuasi inaccesible, a raíz de las mesas del bar.

Esta pacífica invasión del espacio público se inició por las restricciones en espacios cerrados de la Ley anti-tabaco y a causa de la COVID-19. Desde entonces se ha seguido manteniendo la proliferación de terrazas exteriores a los establecimientos hosteleros. Si ha cambiado la situación ¿por qué no cambia la disposición? ¿Quién o quiénes tienen intereses en que no cambie?

Desde luego, el ciudadano de a pie, para el que se debería hacer una política de aprovechamiento y disfrute de su ciudad para pasearla sin ponerle obstáculos, lo sufre. Por experiencia he tenido algún episodio comprometido debido a la situación descrita. No quiero imaginar las personas con muletas, andadores, sillas de ruedas...

Sé de ciudades donde, sin renunciar a las terrazas, no se invaden aceras ni se limita el espacio para transitar. Ahí lo dejo, para quién le corresponda tomar las medidas precisas, en pro de la ciudadanía.