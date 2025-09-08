HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

La hostelería impera

ANTOLÍN V. BERMEJO

Badajoz

Lunes, 8 de septiembre 2025, 02:00

Nuestras calles, paseos, avenidas, plazas... están en la actualidad 'señoreadas' por los 'veladores'. Desde primera hora de la mañana se afanan los sufridos hosteleros en ... sacar sus mesas, sillas, taburetes... para atender en las terrazas a sus clientes, pero en muchos casos invadiendo aceras y comprometiendo el paso de los ciudadanos a pie. Hay incluso alguna parada de autobús que está limitada, cuasi inaccesible, a raíz de las mesas del bar.

