Mi mujer se queja de que los críticos periodísticos de hoteles sean siempre hombres, que solo nos fijamos en frivolidades. Se pregunta de qué sirve ... que un hotel tenga unas 'amenities' de lujo con albornoz de algodón egipcio, bombones suizos, cesta de frutas y botella de cava, y unos 'toiletries' que te licúas: jabones, geles, champús, cremas hidratantes, desmaquillantes y nutritivas, si no hay bidé, en vez de armario tienen una barra con perchas, las mesillas parecen maceteros 'design', es más fácil abrir la caja fuerte que encender la calefacción y para ducharse sin empaparse de agua fría hay que ser ingeniero hidráulico.

Mi mujer tiene razón y seguro que quienes hayan viajado en este puente de carnaval, el primero del año, coinciden con ella. Nosotros hemos acabado prefiriendo el hostal Josefina antes que el Luxury Room Magic Palacete Hotel Resort & Relais & Beauty & Spa & Gourmet, en la seguridad de que en casa de doña Josefina hay un armario con estantes, una mesilla de noche con cajones y un bidé y en el Luxury entienden que las mesillas son una antigualla y que los bajos hay que lavárselos en un inodoro japonés inteligente con asiento calefactable y conexión wifi para controlar, desde el móvil, los cinco niveles de presión del chorro que nos limpia y la temperatura del aire caliente que nos seca. ¡Una locura!

Los críticos de hoteles, tan sofisticados, tan varones, valoran diseño, desayuno, amplitud de la cama, servicio de habitaciones, vistas panorámicas... Parece como si no se ducharan el cuerpo ni se lavaran el culete, no deshicieran la maleta, no colocaran la ropa ni encendieran la climatización. Desde ya, proponemos que las críticas las haga doña Josefina.