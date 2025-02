Los hospitales de Badajoz

Comenta Compartir

Durante muchos años coexistieron en Badajoz el Hospital Provincial y el Perpetuo Socorro, conocido también como Agromán. Cuando construyeron el Infanta Cristina, hoy Hospital Universitario, ... el Perpetuo Socorro quedó olvidado a su suerte. Cuando el Hospital Provincial pasó a la Sanidad pública, se reformó debidamente y, como es lógico, costó muchísimo dinero. Ya empezamos con el «de oca a oca y tiro porque me toca». A mi hermana le diagnosticaron el cáncer en el centro de especialidades, la operaron en el Hospital Provincial y las curas de nuevo al centro de especialidades. Qué se consigue con ese trasiego está por descubrir. Para el usuario de Badajoz es incómodo. Para el que viene de un pueblo, sin conocer líneas de autobuses y poco dinero para moverse con taxis, recorrer el pomposamente llamado «Complejo Hospitalario Hospital Universitario» debe ser un agotador. Porque de pronto, alguien recuerda que el Perpetuo Socorro sigue ahí, muerto de risa, luego olvidamos la inversión millonaria del Hospital Provincial y ponemos al día el Perpetuo. He visto una foto de un pasillo del Hospital Provincial, en el suelo, unos pedruscos puestos en fila, es arte conceptual y no lo entiendo, ni falta; para eso está el Meiac, que tampoco frecuento mucho. Ese edificio estaría muy bien como centro de salud o residencia de la tercera edad. En Badajoz ya hay muchos sitios donde comer y la finalidad del resto del edificio, no está muy clara o solo hay una cosa clara: costará dinero mantenerlo pero si sale de nuestros sufridos riñones, qué más da.

Cartas a la directora