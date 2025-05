Hospital en Valencia de Alcántara

Comenta Compartir

Ahora resulta que la solución a los problemas históricos sanitarios de Valencia de Alcántara es no quitar las ambulancias... ¿Seguiremos estando a 93 kilómetros si ... enfermamos? ¿Seguiremos estando marginados? ¿Seguiremos estando discriminados, como Extremadura en relación a España? ¿Seguiremos siendo ciudadanos de segunda en Extremadura, es decir, de tercera? ¿Por qué los ciudadanos de Valencia de Alcántara y su comarca no tienen los mismos derechos, respecto a una sanidad digna, que los demás extremeños? ¿Tendremos que irnos todos de nuestro pueblo? No entiendo cómo políticos de todos los partidos son incapaces de afrontar con valentía el problema de la discriminación y despoblación en la que está sumido el oeste de Cáceres... Eso sí, leemos en el periódico que Cáceres va a crecer hacia el norte, que Badajoz se va a expandir hacia el oeste... ¿Cómo siempre, a expensas de los pueblos? Porque la natalidad no va a ser la solución, como hace tantos años... ¿Es el plan vaciar los pueblos «incómodos»? ¿Esas son las soluciones a la Extremadura vaciada?

