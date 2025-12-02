HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Urgente Hallan el cadáver de un hombre de 70 años en La Banasta en Badajoz

La hora de Europa en Ucrania

Los Estados de la UE deben acordar ya el soporte financiero que ayude al país invadido a afrontar a Rusia y la paz injusta de Trump

Martes, 2 de diciembre 2025, 01:00

La prisa con la que la Unión Europea aborda por fin la necesidad de dotar a Ucrania del soporte financiero que permita sobrevivir al país ... invadido, al menos durante 2026, envía una señal poderosa a los ucranianos en momentos de confusión. Y traslada también un mensaje a Estados Unidos y Rusia, para que no se precipiten a repartirse las ganancias de una paz injusta cocinada al margen y contra el continente. La urgencia con que la UE tiene que acordar ahora la disposición de los activos rusos congelados habla también de una tarea largamente aplazada; por dudas legales, sí, pero sobre todo por falta de una estrategia clara y de la unidad imprescindible para llevarla a la práctica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

