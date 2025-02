Hora de despertar

Desde hace bastantes años he ido retrasando este artículo, cuando lo más coherente y útil hubiera sido publicarlo al percibir los primeros desvaríos. Hoy, no ... soportando más las derivas y el cariz que están tomando los asuntos que nos atañen, ha llegado la hora de clamar por una puesta al día de todo lo que aprendimos y transmitimos tanto en nuestros años de estudiante como en los de profesionales de la enseñanza. Vaya por delante, dicho alto y claro, que la mayor parte de nosotros hemos educado desde nuestra condición de padres y profesores con la mejor de las voluntades y sin ideología visible. Otros se acogieron a la «libertad de cátedra» para hacer proselitismo político y están a punto de confundir a todos.

¿Qué ha pasado para que hayan caído en saco roto y no se siguieran los consejos bienintencionados que dimos? Lisa y sencillamente que no vigilamos con rigor ni supimos amoldar a nuestros intereses los 'avances' que iban transformando vidas y costumbres y que antes habían sido asimilados como algo natural. Irrumpió precipitadamente en la vida de los jóvenes de los años 80, 90 y sucesivos la prisa. Lo novedoso, con calidad o sin ella, se asumía sin sopesar sus efectos. No supimos hacer la pertinente disquisición entre las enseñanzas con prestigio, historia y solera y las ocurrencias revisionistas de una ideologización con visos zurdos que fue imponiéndose poco a poco tanto en la calle como en las aulas, hasta llegar y quedarse como referente de una inventada y esperpéntica nueva España. La siembra que habían hecho durante largos años tanto en las facultades como en los centros de trabajo empezó a dar sus frutos; frutos desastrosos según constatamos hoy.

El educador, el docente de los años 60 e incluso 70 fue marginado a raíz de la llegada del PSOE al gobierno en 1982. La consigna transmitida sin recato alguno era ocupar todos los centros de poder que se pudieran, sin atenerse a más principios que el vengativo «ahora nos toca a nosotros». Amparándose en los al parecer «democráticos» consejos escolares se removieron directores por oposición, jefes de estudios, de departamentos, inspectores o rectores. Todo lo que precedía era objeto de demolición. La sacrosanta mayoría del PSOE era una apisonadora. La inexistente oposición, UCD, había quedado para el arrastre y Manuel Fraga (AP) habría de conformarse con Galicia y las Baleares de Gabriel Canellas para hacerse oír. Clamaba en el desierto. Casi catorce años de hegemonía socialista configuraron lo que hoy se evidencia. Tampoco la Iglesia estuvo al nivel que le correspondía y aquellos obispos y sacerdotes que se decían «obreros» colaboraron y fueron avanzadilla de la siniestra, cuando no separatista y desintegradora, visión actual de España.

¿Acaso no es hora de enseñar la Historia tal cual es, siquiera como contrapeso a tanto despropósito? La verdad debe prevalecer para el bien de todos.